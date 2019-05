I prossimi progetti degli attori di Game of Thrones

TV NewsCinema

La carriera degli attori protagonisti della celebre serie TV continua, soprattutto al cinema. Biopic, cinecomic, thiriller: ecco in quali nuovi film potremo ritrovare le star di Game of Thrones.

Immagino che dopo l'intensa esperienza sul set di Game of Thrones, gran parte degli gli attori protagonisti stiano sognando di essere coinvolti in progetti che riguardino soltanto le commedie.

Dopo otto anni di drammatiche battaglie e tragedie, il loro desiderio sarà quello di prendersi una pausa (come Kit Harington) e di dedicarsi a qualcosa di più leggero. Staremo a vedere. Nel frattempo scopriamo insieme quali sono i loro prossimi impegni attoriali:

Emilia Clarke

L’indimenticabile Madre dei Draghi, Nata dalla Tempesta e Distruttrice di Catene, interpreterà la poetessa Elizabeth Barrett Browning nel film Let Me Count the Ways di Bjorn Runge. L’attrice sarà anche un’informatrice nel thriller Above Suspicion e la romantica protagonista della nuova commedia natalizia di Paul Feig, Last Christmas.

Kit Harington

Tra i desideri dell'attore c'è quello di prendersi una pausa e di non interpretare ruoli simili a quello di Jon Snow. Harington vorrebbe cambiare addirittura il suo look pur di non essere associato all'immagine del personaggio ed evitare di rimanere intrappolato in quel ruolo. Nessun nuovo progetto in cantiere per il bell'attore che di recente ha prestato la sua voce a Eret in Dragon Trainer - Il mondo nascosto e si è dedicato alla sua più grande passione, il teatro, calcando il palco del Vaudeville Theatre di Londra con la pièce True West di Sam Shepard.

Curiosi di vedere quali nuovi script convinceranno Harington a tornare in scena, aspettiamo con ansia l'uscita nei cinema italiani di La mia vita con John F. Donovan, film del regista Xavier Dolan dove Harington interpreta una star della TV.

Sophie Turner

Smessi i panni di Sansa Stark, Sophie Turner potrà godersi un po’ di tempo da neosposina (il 2 maggio si è sposata a Las Vegas con Joe Jonas). Intanto il 6 giugno la ritroveremo al cinema in X-Men – Dark Phoenix, nel ruolo di Jean Grey, una potentissima mutante della scuola di Xavier. Non ha ancora una data d’uscita Broken Soldier, film scritto e diretto da Matthew Coppola, dove l’attrice interpreterà Penelope, una ragazza che stringe un’amicizia con un veterano di guerra affetto da disturbo da stress post-traumatico.

Maisie Williams

Anche la migliore amica di Sophie Turner interpreterà un mutante in un film degli X-Men. Il film, che è già stato girato nel 2017 e sarà distribuito nel 2020, si intitola New Mutants ed è il primo di una trilogia. Le storie tratte dai fumetti sono la nuova manna per Hollywood e così anche The Owners, comic book di Herrmann, avrà la sua trasposizione cinematografica. Qui l’attrice interpreterà la fidanzata di un assassino.

Peter Dinklage

L’attore statunitense darà la sua profonda voce a Grande Aquila nel film Angry Birds 2 e a un uomo delle caverne nel secondo capitolo dei Croods. La notizia più succosa è però quella del suo coinvolgimento nel remake del classico western Il mucchio selvaggio che Mel Gibson girerà con Michael Fassbender e Jamie Foxx.

Lena Headey

Dopo aver interpretato magnificamente Cersei Lannister l’attrice britannica sarà una ex wrestler nel film Una famiglia al tappeto, biopic sulla vita di Paige in uscita il 10 luglio. Tra i suoi prossimi progetti ci sono The Flood, film drammatico sull’immigrazione (dove recita al fianco di Iain Glen, alias Jorah Mormont), l’action thriller al femminile (nel cast c’è anche Juno Temple) Gunpowder Milkshake diretto dagli israeliani Aharon Keshales e Navot Papushado e lo psicotico thriller Crooks del giovane regista americano Mickey Keating.

Nikolaj Coster-Waldau

Thriller come se non ci fosse un domani per l’attore danese che il 20 giugno sarà protagonista al cinema con il nuovo film di Brian De Palma, Domino. Seguiranno in autunno Suicide Tourist del connazionale Jonas Alexander Arnby, The Silencing del belga Robin Pront e Notat del danese Ole Christian Madsen.

Gwendoline Christie

L’abbiamo lasciata con il cuore in frantumi nei panni di Brienne di Tarth, la ritroveremo crudele e insensibile in The Personal History of David Copperfield di Armando Iannucci e in una delle amiche di Dakota Johnson nel film The Friend. Fino al 31 agosto sarà a teatro a Londra nel ruolo di Titania in Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare.

Kristofer Hivju

Il rude ma amatissimo Tormund sarà protagonista della serie TV scandinava Twin. Come riportato da Deadline, l’attore norvegese interpreterà Erik e Adam, due fratelli gemelli che si ritrovano dopo 15 anni. Un incidente porterà alla morte di Adam e il suo gemello, per evitare l’accusa di omicidio, assumerà l’identità del fratello.

Iain Glen

Il romantico Jorah interpreterà Batman nella seconda stagione di Titans, la serie TV di DC Universe. Una mini reunion di Game of Thrones avverrà invece nel film In The Flood, in cui l'attore scozzese reciterà il ruolo del capo di Lena Headey.

Alfie Allen

Dopo le sfortune subite nei panni di Theon Greyjoy, speriamo che Allen abbia un destino migliore in quelli di Isaac Pincher nella serie TV Harlots. Il dramma in costume, giunto alla sua terza stagione, è incentrato sulla vita di Charlotte (Jessica Brown Findlay) una matrona di un bordello nell'Inghilterra del 1700. L'attore interpreterà un veterano della Guerra dei Sette Anni, che torna a Londra per aprire una nuova attività nel business del lavoro sessuale.

Liam Cunningham

Ser Davos sarà nel cast di The Hot Zone, miniserie che ripercorre le origini del temuto virus Ebola, e in quello del thriller inglese Way Down. L'attore irlandese farà inoltre una piccola apparizione nel videogame Squadron 42, assieme a Gary Oldman e Mark Hamill.

Nathalie Emmanuel

L’attrice e modella di origine caraibica che ha interpretato la coraggiosa Missandei, sarà nell’atteso remake televisivo di Quattro matrimoni e un funerale e presterà la sua voce a Deet, uno dei personaggi di The Dark Crystal: Age of Resistance prequel del film del 1982.

Richard Madden

Lo abbiamo pianto nelle celebri nozze rosse nei panni del bellissimo Robb Stark, ma dopo la morte del suo personaggio Madden non è di certo rimasto con le mani in mano. Dopo aver interpretato Cosimo de’ Medici nella serie TV I Medici, ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione nella serie Bodyguard. L'attore scozzese è oggi uno dei candidati favoriti a prendere parte al cast di The Eternals, il nuovo cinecomic Marvel/Disney. Intanto lo vedremo il 29 maggio al cinema in Rocketman, biopic su Elton John e in 1917 il nuovo progetto di Sam Mendes.

Aidan Gillen

L’attore interprete del viscido Petyr "Ditocorto" Baelish sarà nel cast di due adattamenti cinematografici tratti da due romanzi: La spia che venne dal freddo di John Le Carré e Those who wish me dead di Michael Koryta, thriller con Nicholas Hoult e Angelina Jolie.

Cari nostalgici di Game of Thrones, siete un po' meno tristi adesso?