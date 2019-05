CelebrityTV News

Quali sono state le reazioni del cast di Game of Thrones ai plot twist dell'ultima stagione? Un documentario dedicato alla serie ci permette di scoprirlo.

Per la gioia di molti fan di Game of Thrones che già sentono la mancanza della serie, HBO ha mandato in onda un documentario di due ore che ci ha portati dietro le quinte dello show.

Il titolo dell'episodio speciale trasmesso domenica 26 maggio negli Stati Uniti è Game of Thrones: The Last Watch e ha mostrato il cast alle prese con la lettura dei copioni dell'ultima, ambiziosa e controversa stagione della serie televisiva fantasy basata sui romanzi di George R.R. Martin.

Per settimane ci siamo chiesti come il cast avesse reagito alla sconfitta del Re della Notte per mano di Arya Stark, oppure come avrebbe preso la notizia della follia e successiva morte della protagonista femminile, Daenerys Targaryen. Ora possediamo tutte le risposte a queste e altre domande ancora.

Gli attori applaudono la sconfitta del Night King

Love this so much. The GoT cast reacting to the moment when Arya kills the Night King! pic.twitter.com/7GkQCPb1jJ — Paul Minors (@paulminors) May 28, 2019

Una delle scoperte più sensazionali è stata proprio quella dell'uccisione dell'esercito dei morti nel terzo episodio. È stata una sorpresa per il cast leggere che Arya sarebbe giunta alle spalle del temibile nemico e lo avrebbe pugnalato a morte. L'intero cast ha reagito con urla e applausi!

La reazione alle morti di Jorah Mormont e Varys

Tuttavia, i momenti di esultanza sono pochi: nello stesso episodio i vivi vincono contro l'esercito dei morti, ma le perdite sono tante. Daenerys ha detto addio al suo più fidato consigliere e amico, ser Jorah Mormont.

Ecco le espressioni che Emilia Clarke e Iain Glen hanno mostrato durante il table read [la lettura degli script, N.d.R.].

Jorah non è stato il solo a non riuscire ad arrivare indenne fino alla fine dello show. Anche Varys ci ha salutati prima dell'episodio finale e il suo interprete, Conleth Hill non ne è stato esattamente felice.

Kit Harington scopre che Jon uccide Daenerys...

Kit Harington’s reaction to learning Jon kills Daenerys #TheLastWatch pic.twitter.com/NeF3isGMsT — Jon Snow (@LordSnow) May 27, 2019

Ciò che più di ogni altra cosa ha scioccato gli attori protagonisti di Game of Thrones è stato venire a sapere della tragica morte di Daenerys.

Kit Harington, in particolare, ha mostrato tutto il suo sconcerto quando si è portato le mani alla bocca e ha imprecato, deluso.

I ricordi dalle prime stagioni

Il documentario ci ha anche portato sul viale dei ricordi, mostrandoci il cast della prima stagione al suo primo table read.

Ecco gli attori circa 10 anni fa.

L'addio a Daenerys

Game of Thrones: The Last Watch ci ha portati nei camerini degli attori.

Così abbiamo visto Emilia Clarke indossare la parrucca di Daenerys per l'ultima volta nella sua vita.

Nel suo ultimo giorno di riprese, l'attrice si è lasciata andare alle lacrime e ha salutato i colleghi di set con caldi abbracci.

Il documentario non ci ha solo offerto di vedere gli attori dietro le quinte, ma anche tutti gli artisti, i tecnici e gli assistenti di produzione che hanno reso lo show così maestoso. Costumisti, scenografi, stuntman, tutti insieme hanno fatto di Game of Thrones la serie fantasy più amata di sempre.