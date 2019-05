Il rarissimo panda gigante albino fotografato per la prima volta in Cina

Curiosità

di Laura Silvestri - 28/05/2019 11:25 | aggiornato 28/05/2019 11:29

Nel Sud-Ovest della Cina è stato fotografato per la prima volta un panda gigante albino.

11 condivisioni

La notizia riportata da moltissimi siti e testate in giro per il mondo, tra cui anche il People's Daily China e il New York Times, si sta spargendo velocemente: in Cina è stato avvistato e fotografato un panda gigante albino.

Secondo l'agenzia stampa Xinhua, la foto che sta attualmente circolando sul web risalirebbe al mese di aprile 2019, e sarebbe stata scattata nel territorio della Wolong National Nature Reserve, nella provinchia di Sichuan (dove vive più dell'80% dei panda non in cattività).

Il mammifero dal bianco pelo e dagli occhi rossi avrebbe tra i 12 e 24 mesi, stando a quanto affermato da Li Sheng, un ricercatore della Peking University e membro della Species Survival Commission of the International Union for Conservation of Nature.

You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China's Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD — People's Daily, China (@PDChina) May 25, 2019

L'albinismo è una condizione genetica che può presentarsi in almeno 8 specie di orso, e consiste nell'impossibilità del corpo di produrre normali quantità di melanina - sostanza che influisce sulla pigmentazione di pelle, occhi e pelo dell'animale.

Di per sé è raro trovarsi di fronte ad animali che rientrino in tale categoria, ma lo è ancor di più per quelli allo stato brado, essendo i colori chiari troppo facilmente individuabili dai predatori, e quindi un ostacolo alla sopravvivenza.

Basandoci sulla foto, direi che l'albinismo non ha influenzato in grande misura la vita del panda bianco. Sembra essere in buona salute e forma fisica.

Così ha dichiarato Sheng al New York Times.

Secondo BBC, l'esistenza di questa condizione nei panda era stata già documentata in passato (come nel caso di Qizai, il panda dalla pelliccia marrone e bianca), ma non si era mai visto prima un esemplare dalle tinte così candide.

Considerata una specie vulnerabile, la cui sopravvivenza è continuamente minacciata, il panda gigante è oggi protagonista di piani e progetti atti a preservarne l'incolumità.

Nel 2018, la Cina ha infatti annunciato la creazione di un'area di raccolta interamente dedicata ai panda - dalla superficie tre volte superiore a quella del celebre Parco Nazionale di Yellowstone -, in modo da incoraggiarne la riproduzione.

E chissà se tra questi avremo occasione di vederne altri dagli splendidi quanto rari colori.