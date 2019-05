Jessica Chastain ironizza sul cavallo che le ha morso il seno [VIDEO]

Danny DeVito come nuovo Wolverine? La petizione è online (e in migliaia hanno già firmato)

Il video diventato popolarissimo online arriva in un periodo in cui l'attrice è super impegnata nella promozione di X-Men: Dark Phoenix, che arriverà nella sale italiane il 6 giugno 2019 .

Affinché tutti lo sappiano: amare un animale e volergli dare affetto non significa che io sostenga il modo in cui vengono sfruttati per trainare carrozze. Mi fermo tutte le volte e chiedo se posso accarezzare un animale perché è nella mia natura.

A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) on May 26, 2019 at 5:24pm PDT

View this post on Instagram

Jessica Chastain , che vedremo presto in X-Men: Dark Phoenix , ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui un cavallo le morde il seno.

