Quanto è letale John Wick? Il kill count annovera 299 uccisioni in 3 film

John Wick ha ucciso centinaia di persone nel corso dei tre film del fortunato franchise di Chad Stahelski. Ecco tutti i dettagli sulle uccisioni dell'affascinante sicario nel video che segue.

A poco meno di due settimane dall'uscita nei cinema italiani di John Wick 3: Parabellum, l'attesa per il quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves, annunciato ufficialmente, è sicuramente già alle stelle.

La pellicola ha già una data di uscita, fissata al 21 maggio 2021. E se ancora nulla sappiamo di cosa toccherà fare a John Wick in quel film, di certo non mancheranno morti e uccisioni da parte del sicario più affascinante del mondo del cinema.

Ma sapete esattamente quante persone ha ucciso John Wick nel corso dei tre film usciti dal 2014 a oggi?

Sembrerebbe impossibile stabilirlo con certezza eppure, per soddisfare la sete di curiosità dei più grandi appassionati del franchise d'azione di Chad Stahelski, è intervenuto un video realizzato da Rotten Tomatoes, noto sito web aggregatore di recensioni e informazioni su cinema e serie TV.

Nel corso di tutte e tre le pellicole sinora uscite, John Wick ha dovuto affrontare una moltitudine di ostacoli nella sua ricerca di vendetta e di fuga dalla malavita criminale. L'assassino gentile ha lasciato cadere molti corpi nella lotta contro la Tavola Alta. Precisamente 299.

In John Wick (2014), il nostro sicario uccide 77 persone. In John Wick 2 sono 128 le persone morte per mano del sicario. E in John Wick 3: Parabellum, l'assassino è responsabile della morte di 94 persone. Facendo la somma otteniamo, appunto, 299 morti. Parliamo di un tasso di uccisione a dir poco elevatissimo, soprattutto se consideriamo che i tre film si svolgono in un arco temporale di sole due settimane.

Wick ha superato, in quanto a cadaveri disseminati lungo la strada, persino due "mostri sacri" del cinema horror come Jason Voorhees (fermo a quota 157) e Michael Myers (fermo a 140). Ciò significa che Jason e Michael hanno ucciso insieme "soltanto" 297 persone in oltre 20 film. Ebbene, ciò evidenzia anche come il nostro John Wick abbia ucciso più persone in tre film rispetto a Jason e Michael nei due franchise di Venerdì 13 e Halloween messe insieme!

Quante nuove vittime Wick farà nel Capitolo 4 ? Lo scopriremo, come anticipato, il 21 maggio 2021.

