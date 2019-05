The Big Bang Theory, le reazioni del cast al finale di serie

TV News The Big Bang Theory

di Giuseppe Benincasa - 28/05/2019 12:57 | aggiornato 28/05/2019 13:02

Il cast parla dell'emozionale finale della serie che si è chiusa dopo 12 anni.

4 condivisioni

Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch sono stati intervistati dal sito americano The Hollywood Reporter, per parlare dell'emozionante finale della serie The Big Bang Theory, la sit-com multicamera con più episodi della storia (279).

In questa intervista, ogni membro del cast principale ha parlato di come ha preso il finale del suo personaggio, quale oggetto è riuscito a portare con sé e cosa ne sarà dopo della sua carriera.

Jim Parsons (Sheldon)

Come è finita: Il viaggio di Sheldon si conclude quando, dopo aver spinto i suoi amici sull'orlo del baratro, usa il discorso di accettazione del Premio Nobel (che tiene insieme alla co-vincitrice Amy) per riconoscere ai suoi amici il fatto che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita e che gli hanno permesso di realizzare i suoi sogni.

La reazione di Parsons: "Chuck Lorre una volta disse che guardare questi personaggi cambiare sarà come guardare la vernice asciutta - non ti accorgi nemmeno che sta accadendo. Questo si è rivelato essere vero in parte. Abbiamo dovuto interpretarli a lungo per permettere loro di cambiare e lo si è notato perché a un certo punto si stavano scrivendo un bel po' di episodi, dicendo che era necessario. Devono trasformarsi un po'. E questo lo ha reso davvero divertente. Sono profondamente soddisfatto di come è finita".

Cosa ha tenuto dal set: "Il reparto set è stato così gentile da fare a tutti delle repliche del piccolo cartello che dice 4A dell'appartamento. L'ho aperto e ho subito avuto le lacrime agli occhi. È stato divertente terminare la serie, per quei piccoli momenti emozionanti, come per esempio: 'Sto bene, sto bene". E poi sto piangendo'."

Cosa farà dopo: "Non lo so. Quest'estate farò il film Boys in the Band per Netflix e poi mi limito a fare skydiving da una scogliera e vedere dove atterro".

Johnny Galecki (Leonard)

Come è finita: Leonard e Penny aspettano un bambino/a!

La reazione di Galecki: "La gravidanza mi ha scioccato." Poi Galecki dice che parlando con gli sceneggiatori avevano accennato a quella possibilità ma solo lievemente, i loro discorsi erano più sul rapporto tra i due: "Cosa hanno in comune Leonard e Penny? Di cosa parlano? Hanno trovato un lessico comune nelle ultime stagioni. Ma forse a metà della corsa abbiamo pensato: 'È realistico questo [rapporto]? È realistico?' Mi ha spezzato il cuore il fatto che potrebbe finire con loro separati ma è stata una discussione di anni e anni fa. Volevamo lasciare al pubblico l'idea che queste amicizie e l'amore che hanno continuano".

Cosa farà dopo: "Stiamo producendo sei programmi televisivi, un film che John Carpenter sta dirigendo e uno spettacolo teatrale. Lascerò che Leonard faccia il suo corso nel mio sangue prima di assumere un ruolo importante. Potrei fare uno, al massimo due episodi di The Conners perché non riesco a stare lontano da quelle persone".

Kaley Cuoco (Penny)

Come è finita: Penny è incinta!

La reazione di Cuoco: "Ero super felice. Non me l'aspettavo proprio perché ci hanno giocato contro per così tanto tempo. Ho pensato che lo hanno fatto così bene e hanno voluto fosse una sorpresa e lei [Penny] ci stava pensando tanto. Penso che saranno dei genitori fantastici. Hanno aspettato così tanti anni e sono così divertenti e rilassanti."

Cosa ha tenuto dal set: "Ho preso due opere d'arte dal soggiorno. Dietro la libreria ci sono queste due stampe robotizzate, e le ho prese io".

Simon Helberg (Howard)

Come è finita: Howard e la moglie Bernadette fanno il loro primo viaggio lontano dai loro figli, che vengono visti per la prima volta nel finale della serie. Ad Howard mancano i suoi figli più del previsto e questo è un forte messaggio di quanto sia felice e soddisfatto con la sua famiglia.

La reazione di Helberg: "È un senso della vita che va avanti, perché questo show è in onda cento volte al giorno e in ogni aereo".

Cosa farà dopo: "Farò un po' di teatro in autunno. Ho bisogno di interpretare personaggi diversi, che magari indossano pantaloni più larghi e distenderò le mie ali - e le gambe a quanto pare - cosa che non faccio da 12 anni".

Cosa ha tenuto dal set: "Ho preso una fibbia della cintura del controller Nintendo che Howard indossava nell'episodio pilota."

Kunal Nayyar (Raj)

Come è finita: Dopo la rottura di Raj e Anu, Raj finisce seduto accanto a Sarah Michelle Gellar. Mentre Raj non ha mai trovato la sua "anima gemella", c'è la sensazione che non avrebbe mai smesso di cercare l'amore.

La reazione di Nayyar: "L'idea è che lo spettacolo continui. Noi, come pubblico, finalmente diciamo addio ai ragazzi ma i ragazzi si svegliano la mattina dopo e vanno al lavoro e il lunedì ricevono cibo cinese e Raj probabilmente inciampa ancora. Penso che sia un modo bellissimo, un modo bellissimo per finire".

Cosa farà dopo? "Pensionamento! [Ride sarcasticamente]".

Mayim Bialik (Amy)

Come è finita: Amy e Sheldon hanno vinto il Premio Nobel per la fisica. Dopo aver ricevuto l'attenzione della stampa, Amy - con l'aiuto di Raj, naturalmente - decide di rifarsi il look.

La reazione di Bialik: "Avevo voglia di tagliarmi i capelli; nove anni di lisciatura l'avevano danneggiati e mi è piaciuto farlo in questo modo. Abbiamo avuto modo di vedere un lato diverso di Amy sotto molti aspetti. I nostri scrittori hanno portato il personaggio di Amy dove non era mai stata. Questi ultimi due episodi la vedono trasformata con un nuovo look che l'ha resa migliore, nonostante la reazione di Sheldon. È molto bello avere una donna così importante nella scienza nello show e questo è davvero potente e, si spera, di grande impatto. C'è molta dolcezza e molta profondità nel nostro finale e questo è merito dei nostri scrittori. La gente si sentirà bene sapendo cosa hanno passato Amy e Sheldon e come è finita. E anche per il messaggio che le amicizie durano oltre questo episodio".

Cosa farà dopo: "Ho una sceneggiatura che ho scritto che ho intenzione di dirigere, quindi stiamo cercando di farla partire. E ho un paio di progetti su cui sto lavorando come produttore e alcune cose di recitazione su cui stiamo lavorando".

Melissa Rauch (Bernadette)

Come è finita: Con un marito amorevole e devoto - se non un po' inquietante - due figli (che gli spettatori vedono per la prima volta nel finale) e una carriera di successo.

La reazione di Rauch: "Ho pensato che fosse così bello vedere i loro figli sullo schermo. I piccoli momenti di questo spettacolo - Howard e Bernadette che trascorrono il tempo insieme ai loro figli e il nucleo emotivo dell'amicizia di tutti insieme - è davvero ciò che è alla base di così tante di queste storie."

Cosa ha tenuto dal set: "Ho preso gli occhiali di Bernadette. Quando mi sono resa conto che li avrei indossati per l'ultima volta e che non avrei più parlato con quella voce mi sono sentita soffocare e ho pensato: 'Devo restituire questi occhiali!' E poi mi hanno permesso di portarli a casa".

E voi, cosa ne pensate del finale di The Big Bang Theory?