di Giuseppe Benincasa - 28/05/2019 13:33 | aggiornato 28/05/2019 13:37

L'Universo Cinematografico Marvel potrebbe aggiungere al suo scacchiere uno dei villain più amati di The Walking Dead!

Dopo il successo globale di Avengers: Endgame e il prossimo film Spider Man: far from home (in uscita in Italia il 10 luglio), Marvel Studios si prepara per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che è destinata a essere molto diversa dalle precedenti, soprattutto per l'inserimento del multiverso.

Secondo un ultimo rumor, sembra che uno dei personaggi preferiti dai fan della serie TV The Walking Dead potrebbe apparire in uno dei cinecomic Marvel Studios.

Secondo l'utente Twitter Roger Wardwell (potete vedere il suo tweet qui sotto), Marvel Studios sta considerando di ingaggiare David Morrissey per uno dei suoi film della Fase 4 e avrebbe in mente molteplici ruoli da offrire all'attore.

Marvel Studios are a big fan of David Morrissey and are considering multiple roles for him for Phase 4. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019

Marvel Studios è un grande fan di David Morrissey e sta considerando molteplici ruoli per lui per la Fase 4.

In passato, Roger Wardwell (probabilmente questo è uno pseudonimo) ha dimostrato di essere molto preciso con i suoi rumor, probabilmente fatti trapelare da Marvel Studios. È stato questo utente a rivelare che Thor sarebbe molto diverso in Avengers: Endgame, ha anche svelato che Alexander Pierce (Robert Redford), Brock Rumlow (Frank Grillo) e Jack Rollins (Callan Mulvey) sarebbero stati tutti nel film dei fratelli Russo. Aveva anche previsto che si sarebbe ricreata la scena di lotta dell'ascensore e altre situazioni che poi si sono rivelate essere vere.

Ecco, per esempio, il tweet relativo al cambio d'aspetto di Thor in Avengers: Endgame:

In Ragnarok Thor lost a lot of things but what he loses in Avengers 4 is unexpected. He loses his figure, expect him to look a bit like his old friend Volstagg. #Marvel #Avengers4 trailer #Avengers4 #Thor #Spoilers — Roger Wardell (@RogerWardell) December 4, 2018

In Ragnarok Thor ha perso molte cose ma quello che perde in Avengers 4 è inaspettato. Perde la sua linea, ci si aspetta che assomigli un po' al suo vecchio amico Volstagg.

Quando si tratta di David Morrissey, Roger Wardwell sostiene che ai Marvel Studios sono grandi fan di Morrissey (chi non lo è?) e vogliono invitare l'attore a entrare nella grande famiglia dei supereroi (o supervillain?).

L'attore potrebbe inserirsi in una serie targata Marvel Studios per debuttare sul servizio streaming Disney+, oppure potrebbe far parte di uno dei prossimi film, in uscita al cinema, previsti per la Fase 4: Doctor Strange 2, Guardiani della Galassia Vol. 3, Gli Eterni e Shang-Chi.

In The Walking Dead, Morrissey ha interpretato uno dei villain della serie più amati di sempre (insieme a Negan), ovvero il Governatore, per un totale di 20 episodi dal 2012 al 2015.

In che ruolo vorreste vedere David Morrissey all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel?