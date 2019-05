Cinema

L'utente Twitter Roger Wardell ha rivelato che Sony Pictures avrebbe intenzione di portare Venom in Spider-Man 3, e che non ci sarebbero piani per includere Deadpool nel terzo film dedicato all'Arrampicamuri.

Una voce recente di corridoio proveniente dal portale MCU Cosmic ha rivelato che Marvel Studios avrebbe al vaglio tre differenti possibilità per introdurre il personaggio di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe.

La prima è che il Mercenario Chiacchierone torni in un "classico standalone" sul grande schermo (Deadpool 3, già confermato dall'attore Ryan Reynolds a gennaio 2018). La seconda è che si possa optare per una serie TV a lui dedicata (sulla falsariga di quanto annunciato con gli show dedicati a Loki, WandaVision e Falcon & The Winter Soldier), mentre la terza lo vorrebbe al fianco di Tom Holland nel terzo capitolo cinematografico delle avventure dedicate a Spider-Man.

A quanto pare, però, i piani sarebbero ben diversi.

L'utente Twitter Roger Wardell - che in passato ha divulgato alcune anticipazioni su Avengers: Endgame rivelatisi poi del tutto corrette - è intervenuto sulla questione, affermando che Sony Pictures avrebbe intenzione di portare il Venom di Tom Hardy in Spider-Man 3.

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019

Non ci sono piani per portare Deadpool nel MCU con Spider-Man 3, ma Sony desidera vedere disperatamente il Venom di Tom Hardy in questo progetto. Deadpool ha avuto i suoi film dedicati, ma non è mai apparso in quelli degli X-Men, sarà lo stesso per il MCU.

Nonostante tutto, l'idea di portare Deadpool nel Marvel Cinematic Universe non dispiace affatto ai fan, tanto che l'utente Twitter Todd Broskii ha suggerito un modo alquanto originale di inserire il personaggio nella timeline ufficiale.

Introduce him playing Fortnite under the username NoobMaster69 https://t.co/Ev0vV1F7Mu — Todd #Broskii (@Toadskii) May 25, 2019

Introdurlo facendolo giocare a Fortnite, con l'username NoobMaster69.

Per chi non lo ricordasse, "NoobMaster69" è il giocatore di Fortnite che trolla i personaggi di Korg e Thor in Avengers: Endgame, poco prima che il Dio del Tuono venga recuperato da Hulk e Rocket Raccoon. L'idea che dall'altra parte dello schermo vi sia in realtà Wade Wilson è piaciuta così tanto che è diventata virale nel giro di poche ore.

Al momento non è chiaro se e come Marvel deciderà di introdurre il personaggio interpretato da Ryan Reynolds nel MCU, così come non ci sono conferme circa l'inclusione di Eddie Brock/Venom (il cui ritorno è atteso in Venom 2, previsto in uscita nei cinema americani il 2 ottobre 2020).

Voi quale dei due personaggi vorreste vedere al fianco di Spidey?

