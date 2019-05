TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si prospetta piena di sorprese!

La sesta stagione della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà lunedì 3 giugno su FOX con i primi due episodi in prima serata. Seppure, questa nuova stagione avrà un numero di episodi minore rispetto alla precedente (13 invece di 22), si prospetta molto intrigante e intensa per via di alcune nuove aggiunte al cast e per alcuni risvolti narrativi che sorprenderanno gli spettatori e i fan più attenti.

Marvel Television, attraverso il sito americano TVLine, ha pubblicato due nuove immagini di altrettanti nuovi personaggi, che presto faranno il loro debutto nello show. Nelle foto (che potete vedere qui sotto) si può dare un primo sguardo ai nuovi personaggi interpretati da Anthony Michael Hall (The Dead Zone) e Sherri Saum (The Fosters).

Hall è stato scelto come Mr. Kitson, il diabolico sovrano dell'impero alieno dei giochi d'azzardo dove Fitz ed Enoch hanno cercato di imbrogliare e con cui hanno avuto a che fare anche Jemma e Daisy.

Anthony Michael Hall è un attore di vecchia data, esperto sia in TV che al cinema. Per il piccolo schermo ha partecipato nei recenti show Riverdale, American Dad! (come doppiatore) e Diario di una nerd superstar; al cinema è stato nel cast di film come La legge della notte e Foxcatcher: Una storia americana.

Saum, apparirà nei panni di Atarah, un Chronicom aggressivo che vuole qualcosa dal nostro team.

Sherri Saum è stata protagonista di diverse serie TV acclamate dal pubblico come: In Treatment (interpretava Bess), Gossip Girl (nei panni di Holland Kemble), The Fosters (Lena Adams) e ha anche partecipato alla serie di culto Le regole del delitto perfetto in un episodio del 2015.

Non vi resta che aspettare il 3 giugno per scoprire il loro ruolo all'interno della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.