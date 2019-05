TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

di Giuseppe Benincasa - 29/05/2019 11:44 | aggiornato 29/05/2019 11:49

Pronti a tornare nell'Universo deli Agenti segreti dello S.H.I.E.L.D.?

Una misteriosa clip della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ambientata nello spazio, mostra Leo Fitz in una camera di criogenica su un'astronave con il Chronicom Enoch, stranamente preoccupato dalle possibilità di sopravvivenza di Fitz. L'inquadratura successiva mostra il reale motivo della preoccupazione di Enoch, anche se questo non è spiegato, si vede - tra le esplosioni nello spazio - un gigantesco disco rotante che emana luce blu. Questo spezza a metà la nave di Fitz, lasciando alcuni punti di domanda: Fitz ed Enoch sono ancora vivi? Cosa ha tagliato la nave? Le risposte arriveranno nei primi episodi della sesta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., in onda in prima serata dal 3 giugno su FOX!

Questa clip si aggiunge a quella in cui le protagoniste sono Jemma e Quake, in cerca proprio di Fitz. Riusciranno a trovarlo?

Per chi non lo ricordasse, nell'ultimo episodio della quinta stagione, Leo Fitz (interpretato da Iain De Caestecker) rimane ucciso nel presente intrappolato tra le macerie di un edificio. Ma un altro Fitz, quello che nella quinta stagione non viene preso alla tavola calda per andare nel futuro, decide di congelarsi in una camera criogenica nello spazio, per dormire per 74 anni, al fine di raggiungere i suoi amici e colleghi nel futuro (Stagione 5 Episodio 5). Jemma, tornata nel presente nella sesta stagione, cercherà di recuperare il Fitz che in quel momento sta orbitando nello spazio.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sarà in onda su FOX da lunedì 3 giugno - in prima TV assoluta - con un doppio episodio, a partire dalle ore 21.00.