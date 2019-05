Black Widow: al via le riprese in Norvegia, Scarlett Johansson sul set

Cinema

di Marcello Paolillo - 29/05/2019 10:51 | aggiornato 29/05/2019 15:27

Le riprese di Black Widow, lo standalone incentrato sul personaggio di Natasha Romanoff, avrebbero preso il via in Norvegia. Sul set sarebbe stata avvistata anche l'attrice protagonista, Scarlett Johansson.

Dopo averla vista in azione in Avengers: Endgame, il personaggio di Black Widow interpretato da Scarlett Johansson tornerà presto sul grande schermo, nel film standalone dedicato proprio a Natasha Romanoff.

Stando a quanto riportato da ComicBook, sembra che l'attrice protagonista sia giunta a Ørsta, in Norvegia, per l'inizio delle riprese del film. Grazie ad alcune foto pubblicate via Twitter, è infatti possibile scorgere una silhouette in tutto e per tutto simile a quella della Johansson venire prelevata da un aereo privato per poi essere scortata da un servizio di auto a noleggio.

black widow (2020) set photos pic.twitter.com/ALTTFyxtJj — best of widows (@bestofwidows) May 28, 2019

Le foto dal set mostrano anche delle insegne che recitano la scritta "Blue Bayou", ossia il titolo provvisorio del film targato Marvel Studios. Il Sunnmørsposten, un giornale norvegese locale, ha inoltre confermato che stando alle sue fonti la troupe di Black Widow girerà alcune sequenze proprio nella zona di Ørsta.

BREAKING: The first photos of actress Scarlett Johansson in-costume as Natasha Romanoff on-set of the #BlackWidow movie have arrived online as the film's production has now begun in Norway!



(via @morenytt) pic.twitter.com/4RKOsERF0W — MCU Direct (@MCU_Direct) May 29, 2019

Stando ai piani iniziali di Marvel, le riprese di Black Widow avrebbero dovuto prendere il via durante il mese giugno presso i Pinewood Studios inglesi, sebbene alcuni ciak potrebbero essere stati anticipati per motivi non ancora chiariti dalla produzione.

Al momento le informazioni sul film sono davvero scarse. In precedenza ritenuto interamente un prequel, stando a recenti dichiarazioni di Sebastian Stan Black Widow potrebbe essere ambientato subito dopo gli eventi visti in Captain America: Civil War (fungendo quindi da prequel alle vicende di Avengers: Infinity War ed Endgame). Nel cast dovremmo trovare, oltre alla Johansson, anche Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

L'uscita di Black Widow è prevista nei cinema americani nel 2020.