Casa Warren è assediata da nuove entità malefiche nel secondo trailer di Annabelle 3

29/05/2019

Warner Bros. ha diffuso online il nuovo trailer di Annabelle 3, nel quale vediamo la bambola posseduta infestare casa Warren insieme ad altri spiriti maligni. Ecco l'inquietante filmato.

Annabelle sta tornando a casa ed è pronta più che mai a seminare caos e terrore. Ci riferiamo alla bambola posseduta più inquietante del cinema degli ultimi anni, protagonista di un franchise di successo, nonché spin-off della serie di film The Conjuring ideata da James Wan.

Warner Bros. ha diffuso online il nuovissimo e terrificante trailer di Annabelle 3 (titolo originale Annabelle comes home), con Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren, coppia di demonologi realmente esistita.

Vera Farmiga è Lorraine Warren in Annabelle 3

Potete gustarvi il filmato in apertura dell'articolo. Come svela la sinossi ufficiale della pellicola, Ed e Lorraine portano a casa l'inquietante bambola posseduta, nella speranza di poter tenere a freno la sua forza malefica. La rinchiudono in una teca di vetro nel proprio Museo dell'Occulto, facendola benedire da un prete. Peccato che tutte queste precauzioni non sembrino servire a molto. Una notte la bambola si sveglia, e con lei anche altri spiriti maligni presenti nel museo degli Warren, prendendo di mira la loro figlia Judy Warren e le sue due amiche.

Una nuova e inquietante presenza in Annabelle 3

Il nuovo trailer mostra brevemente, oltre alla protagonista Annabelle, anche altre inquietanti presenze che potrebbero dar vita a nuovi spin-off dell'universo horror cominciato con L'Evocazione - The Conjuring. Del resto, anche la stessa Annabelle ha fatto la sua prima apparizione in L'Evocazione - The Conjuring, di cui costituisce cronologicamente un prequel pur essendo uscito dopo al cinema.

Il film vede la partecipazione di Mckenna Grace nei panni di Judy, di Madison Iseman, nei panni della sua babysitter, Mary Ellen, e Katie Sarife in quelli di un'amica. Patrick Wilson (Aquaman, il franchise di The Conjuring) e Vera Farmiga hanno invece ripreso i loro ruoli di Ed e Lorraine Warren.

Il regista di Annabelle 3 è Gary Dauberman, già sceneggiatore dei film Annabelle, IT e The Nun, che con Annabelle 3 segna il suo debutto alla regia.

Annabelle 3 arriverà nei cinema italiani il 4 luglio 2019.

