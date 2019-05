Chris Hemsworth andò vicino a interpretare Gambit (e a lasciare il reboot di Ghostbusters)

Cinema

L'attore australiano è reduce dal successo di Avengers: Endgame ma non tutti sanno che in passato è stato vicino ad interpretare un altro personaggio Marvel in X-Men.

Chris Hemsworth è ormai noto in tutto il mondo per aver vestito i panni del Dio del Tuono, Thor, nel Marvel Cinematic Universe ed è reduce dall'incredibile successo planetario avuto da Avengers: Endgame.

Quello che in molti non sanno però, è che l'attore australiano in passato avrebbe potuto interpretare diversi ruoli importanti tra cui figura anche un altro personaggio Marvel della saga degli X-Men. A rivelarlo è stato lo stesso Hemsworth nel corso di una recente intervista rilasciata a Variety. Ecco le parole dell'attore:

Sono stato veramente vicino al ruolo di G.I.Joe e potevo anche essere Gambit in un film sugli X-Men con Wolverine. A quei tempi ero un po’ in agitazione. Ero a corto di soldi. Però se avessi interpretato qualcuno di questi personaggi non avrei potuto occupare il ruolo di Thor.

La pellicola del noto franchise, a cui fa riferimento Chris Hemsworth, è X-Men le origini - Wolverine. Nel film infatti appare anche il personaggio di Gambit che è stato poi interpretato da Taylor Kitsch.

Nella lunga intervista l'attore australiano ha spiegato inoltre i motivi che lo hanno spinto a rifiutare di tornare in Star Trek 4. La star di Thor infatti era apparsa nel reboot di J.J. Abrams della famosa saga, dove ha vestito i panni dell'ufficiale della Flotta Stellare George Kirk.

Nonostante nel 2016 Paramount avesse confermato la presenza di Chris Hemsworth nel nuovo capitolo del franchise di Star Trek, l'attore non farà parte del cast e il progetto sembra si sia arenato definitavamente.

Non mi sembrava ci fosse un motivo valido per rivisitare la storia. Non volevo essere deluso da ciò che avrei proposto.

Recentemente poi Chris Hemsworth è stato spesso indicato come il possibile erede di Daniel Craig nell'iconico ruolo di James Bond ma l'attore, anche in questo caso, sembra avere le idee abbastanza chiare su chi dovrebbe interpretare il celebre agente segreto 007.

Il mio voto andrebbe a favore di Idris [Elba]. Penso che darebbe un diverso tipo di atteggiamento al personaggio e ogni volta che qualcuno di nuovo arriva per interpretare il ruolo penso che debba offrire qualcosa di differente.

Chris Hemsworth si era quasi licenziato dal reboot di Ghostbuster

Prima che Chris Hemsworth mostrasse il lato umoristico di Thor, l'attore si era già fatto notare per il suo talento comico nei panni dell'addetto alla reception nel reboot di Ghostbusters.

Tuttavia, secondo quanto rivelato da Variety, Hemsworth è stato quasi sul punto di abbandonare la pellicola diretta da Paul Feig poco prima dell'inizio delle riprese. L'attore ha infatti raccontato che non era contento della storyline del suo personaggio:

La notte prima dell'inizio delle riprese ho quasi rinunciato al film. Tre o quattro settimane prima Paul mi aveva detto: 'Scriverò con più attenzione il personaggio. Non preoccuparti'. E poi ho avuto il copione e non era cambiato nulla.

Bryan Lourd, l'agente di Hemsworth, ha deciso così di organizzare un incontro tra l'attore e il regista per un chiarimento. Feig è riuscito a rassicurare Chris Hemsworth spiegandogli che ci sarebbe stato molto lavoro da fare ma con l'improvvisazione.

Ero davvero impaurito di andare sul set. Non avevo un reale piano e mi sentivo ridicolo. Quindi ho usato quel mio stato d'animo [per improvvisare].

La star di Thor ha poi rivelato che gli sarebbe piaciuto prendere parte ad un sequel del film ed ha criticato tutti quei fan che hanno attaccato la pellicola ancora prima che uscisse nelle sale. Queste le parole di Hemsworth:

Per tutto quel tempo ho pensato: 'Che tipo di proprietà avete su questi personaggi? Oh, avete visto il film, quindi dovreste avere diritto di parola per quanto riguarda il futuro del franchise?'. Ho pensato che fosse qualcosa di davvero spiacevole e un po' deludente.

Insomma, l'esperienza vissuta da Chris Hemsworth con Ghostbusters si è rivelata davvero molto utile per l'attore, che è riuscito a far venir fuori tutta la sua verve comica. Un lato inedito che abbiamo poi avuto modo di apprezzare in Thor: Ragnarok e nell'ultimo capitolo della saga dei Vendicatori.

E voi cosa ne pensate del talento comico di Chris Hemsworth?