Death Stranding arriva a novembre su PS4: il nuovo trailer e tutti i dettagli

Il nuovo trailer di Death Stranding ha confermato l'uscita per l'8 novembre per il primo gioco di Hideo Kojima dall'addio a Konami e a Metal Gear.

Dopo i teaser e gli indizi dei giorni scorsi, è arrivato l'annuncio ufficiale: Death Stranding, il primo gioco dell'indipendente Kojima Productions, arriverà su PlayStation 4 l'8 novembre 2019. Il titolo, che segna l'esordio della software house dopo il divorzio tra Hideo Kojima e Konami, è stato protagonista di un nuovo trailer (visibile in apertura all'articolo) che ha presentato i protagonisti, il cast degli attori e alcune delle meccaniche di gameplay.

In un mondo diviso

Hideo Kojima ha accompagnato la pubblicazione del nuovo video della sua attesa opera videoludica con una nota ufficiale, nella quale anticipa quelli che saranno i temi chiave del comparto narrativo:

Le persone hanno creato 'muri' e si sono ormai abituate a vivere isolate. Death Stranding è un gioco d’azione completamente nuovo, in cui lo scopo del giocatore è ricollegare città isolate e una società disgregata. Tutti gli elementi, compresa la storia e l’azione di gioco, hanno come filo conduttore il tema dello 'Strand' (legame o filo, appunto) o la connessione.

HD Kojima Productions Sam sarà il ponte di collegamento in una società divisa

La spiegazione di Kojima prosegue ricordandoci che vestiremo i panni di Sam, interpretato da Norman Reedus, per cercare di collegare queste comunità isolate:

Nei panni di Sam Porter Bridges, cercherete di fare da ponte per superare le divisioni esistenti nella società, creando così nuovi legami, o fili, con altri giocatori di tutto il mondo. Attraverso la vostra esperienza di gioco, spero che riuscirete a capire la vera importanza di creare connessioni con gli altri.

I protagonisti di Death Stranding

Nel nuovo trailer, è possibile vedere alcune delle meccaniche di esplorazione e combattimento di questo videogioco open world: il giocatore potrà servirsi di scale estraibili e corde da scalata per farsi largo nel mondo poco accogliente di Death Stranding. Viene anche mostrato il protagonista in sella a una motocicletta futuristica, il che ci dà l'idea di un mondo di gioco sufficientemente ampio da richiedere di affidarsi a un veicolo per accorciare i tempi degli spostamenti.

HD Kojima Production Sam avrà a disposizione degli oggetti per facilitare la sua esplorazione

Inoltre, in un sistema che ha ricordato proprio Metal Gear – storico franchise firmato Hideo Kojima – sarà necessario provare a nascondersi dai nemici, che passeranno all'attacco se dovessero notare Sam. Durante le fasi di lotta sono stati mostrati combattimenti a corto raggio a mani nude e sparatorie con armi da fuoco.

Il trailer ha svelato anche i nomi di alcuni personaggi presentati per la prima volta – oltre all'identità di alcuni che avevamo visto in precedenti video: Norman Reedus sarà Sam, Mads Mikkelsen sarà Cliff, Léa Seydoux sarà Fragile, Margaret Qualley sarà Mama, Guillermo Del Toro sarà Deadman, Nicolas Winding Refn sarà Heartman, Tommie Earl Jenkins sarà Die-Hardman, Troy Baker sarà Higgs e Lindsay Wagner sarà Amelie.

Le edizioni di Death Stranding

Death Stranding non sarà lanciato solo con una edizione standard: Sony e Kojima Productions hanno annunciato diverse versioni del gioco, dedicate a utenti con esigenze diverse e a collezionisti.

HD Death Stranding La Special Edition di Death Stranding

La Special Edition includerà una copia del gioco in una preziosa Steelbook personalizzata, oltre a una maschera dorata in-game da far indossare al protagonista, a quattro indumenti bonus previsti con la prenotazione, al brano musicale "Timefall" e a un video speciale dietro le quinte.

Il prezzo in USA sarà pari a 69,99 dollari, in attesa di informazioni su quello ufficiale per il Vecchio Continente.

HD Death Stranding La Digital Deluxe Edition di Death Stranding

La Digital Deluxe Edition, disponibile solo in download, includerà il gioco scaricabile, gli stessi bonus dell'edizione precedente e uno speciale avatar da utilizzare sui servizi PlayStation Network.

Il prezzo in USA sarà di 79,99 dollari, non ci sono però conferme ufficiali per quello italiano.

HD Kojima Productions La Collector's Edition di Death Stranding

La speciale Collector's Edition, invece, proporrà una valigia a tema identica a quella di Sam, al cui interno troverete il pod a grandezza naturale del bambino simbolo di Death Stranding. Con esso, anche una custodia Steelbook, un portachiavi dedicato a Ludens (la mascotte di Kojima Productions) e tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Il prezzo per gli Stati Uniti e di 199,99 dollari, attendiamo conferme su quello per l'Italia.

Kojima Productions

I pre-ordini per le diverse edizioni di Death Stranding sono ufficialmente aperti da oggi. Che aspettative avete per questo nuovo ambizioso progetto di Hideo Kojima?