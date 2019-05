Fan realizzano il libro di ricette di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Videogames

di Stefania Sperandio - 29/05/2019 15:28

Se il vostro sogno è sempre stato quello di attingere dal ricettario di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per i vostri manicaretti in cucina, presto potrete farlo: dei fan hanno lanciato una campagna di crowdfunding per rendere il libro realtà.

Nella sua più recente avventura nelle lande di Hyrule, Link ha dovuto imparare anche a cucinare dei manicaretti. Nel corso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, infatti, i giocatori potevano raccogliere ingredienti durante le loro esplorazioni, per poi metterli insieme in un pentolone e dare vita a delle ricette con diversi effetti benefici sul protagonista.

Dalle torte agli spiedini di funghi, passando per il pesce arrosto e la carne al miele: le portate abbondavano di fantasia, al punto che sembrava legittimo domandarsi che sapore avrebbero, se esistessero nella realtà. La risposta sta per arrivare, grazie al libro di ricette di Zelda: Breath of the Wild che dei fan hanno deciso di realizzare.

Le ricette di Link

L'idea arriva da Peter J. Abreu, chef, pilota e viaggiatore, che ha lanciato la sua iniziativa sul sito Kickstarter per la raccolta fondi. Il suo volume da 150 pagine includerà 50 ricette direttamente da Breath of the Wild, accompagnate da apposite illustrazioni realizzate a mano e dalla procedura passo passo per ricreare nella realtà ogni manicaretto – anche quelli dall'aspetto più fantasioso e colorato.

La sua proposta ha riscosso decisamente il successo dei fan: per rendere il libro realtà, Abreu aveva bisogno di circa 13.400 euro: a poche ore dal lancio della campagna, ha già raccolto oltre 33.800 euro, da 669 persone diverse e con ancora 25 giorni di tempo per ottenere ulteriore denaro.

HD Kickstarter/Legend's Cookbook La copertina del volume di ricette di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

L'uscita del libro è attesa per marzo 2020 e, secondo i piani della campagna su Kickstarter, sarà pubblicato sia in formato cartaceo che in download digitale.

Non si tratta, comunque, dell'unico ricettario che i fan hanno pensato di realizzare per mettere insieme tutte le portate viste all'interno del videogioco Nintendo: già qualche mese fa ne era comparso un altro su Etsy, che si proponeva come vera e propria rivista culinaria di Hyrule.

HD Kickstarter/Legend's Cookbook Ogni ricetta sarà accompagnata da illustrazioni realizzate a mano

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Pluripremiato come gioco dell'anno 2017, il titolo di Nintendo vi trascina in un open world in cui Link deve esplorare Hyrule per sconfiggere la minaccia di Ganon e riscoprire i ricordi delle sue precedenti avventure – aiutato dai campioni delle diverse regioni del continente nella sua lotta contro il male.

Nel corso dei viaggi, Link può imbattersi in sacrari (piccoli dungeon che il giocatore deve affrontare), villaggi, animali, piante e creature di ogni genere, ostili e non. Può inoltre affrontare incarichi secondari, addomesticare cavalli, raccogliere nuove armi e – come detto – realizzare prelibatezze in cucina.

Siete tra coloro che hanno già sostenuto con i loro soldi l'idea del libro di ricette di Breath of the Wild?