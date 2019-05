Cinema

di Silvia Artana - 29/05/2019 14:24 | aggiornato 29/05/2019 14:29

Musica, emozioni, divertimento, avventura, sentimenti e vita reale si intrecciano nella (ricca) programmazione di film in sala nel weekend dell'1 e del 2 giugno 2019.

C'è un artista che è una leggenda vivente della musica. C'è un enorme lucertolone radioattivo alle prese con un gruppo(ne) di mostri decisamente poco amichevoli. Ci sono due ragazzi che raccontano la loro quotidianità. E non solo. La programmazione sul grande schermo del nuovo fine settimana è un vero e proprio concentrato di emozioni.

Scoprite qui tutti i film al cinema nel weekend dell'1 e 2 giugno 2019!

Azione

Godzilla II - King of the Monsters

Azione, Avventura - USA, 2019 - Durata 132 Min.

L'equilibrio del pianeta e la scala evolutiva sono stati messi a repentaglio dall'arroganza del genere umano. Ma quello che gli uomini non sanno è che la Terra possiede degli "anticorpi" alla devastazione messa in atto da loro: i Titani. Risvegliate dal loro sonno atavico, le gigantesche, mostruose creature Rodan, Mothra e King Ghidorah abbatteranno la loro furia sulla razza che sta sfruttando in maniera scellerata il mondo. Dopo avere fermato i M.U.T.O., Godzilla sorgerà ancora una volta dalle profondità dell'oceano in soccorso del genere umano?

Il film è diretto da Michael Dougherty ed è interpretato da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Zhang Ziyi, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds.

Se siete fan del Monster Universe, scoprite di più (ma non troppo) nell'articolo dedicato e nell'approfondimento dedicato a Rodan, Mothra e King Ghidorah. E iniziate a prepararvi allo scontro epocale tra Godzilla e Kong...

Biografici

Rocketman

Biografico, Musicale - Gran Bretagna 2019 - Durata 121 Min.

Nel corso di una seduta di alcolisti anonimi, il musicista Reginald Dwight ripercorre a ritroso la sua vita. Dall'infanzia di un ragazzino introverso ma con un enorme talento per il piano, agli esordi sulla scena musicale di un giovane tanto dotato quanto timido, fino alla fama planetaria di un carismatico alter ego eccessivo e sopra le righe, Elton Hercules John va alla ricerca di sé stesso in un viaggio che mescola sogno, allucinazione e realtà.

Diretta da Dexter Fletcher, la pellicola annovera nel cast Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor, Bern Collaço, Graham Fletcher-Cook.

Per maggiori informazioni, non perdetevi le dichiarazioni di Elton John e la recensione su MondoFox. Ed entrate in atmosfera con l'esibizione del cantante e di Taron Egerton a Cannes 2019.

Commedie

Pallottole in libertà

Commedia, Drammatico - Francia, 2018 - Durata 108 Min.

Marsiglia, giorni nostri. La giovane ispettrice di polizia Yvonne è rimasta vedova da poco. Suo marito oltre che padre di suo figlio era un collega, il detective Santi, un vero e proprio eroe locale, al punto di ricevere l'onore di una statua in una piazza della città. Ma un giorno Yvonne fa una scoperta sconvolgente. Santi non era il valoroso, integerrimo agente che tutti credevano, bensì un corrotto della peggior specie. Non solo. L'uomo ha condannato a 8 anni di prigione un innocente, Antoine. Decisa a porre rimedio alle azioni del marito, l'ispettrice si dedica anima e corpo all'impresa di riabilitare il giovane. Ma l'incontro tra i due cambierà per sempre le vite di entrambi.

Diretta da Pierre Salvadori, la pellicola è interpretata da Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Hocine Choutri.

Se volete saperne di più, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Documentari

Selfie

Documentario - Italia, Francia, 2019 - Durata 76 Min.

Napoli, Rione Traiano. Alessandro ha 16 anni, è cresciuto senza il padre e ha lasciato la scuola dopo avere discusso con un insegnante che pretendeva che imparasse a memoria L'infinito di Leopardi. Ha trovato lavoro in bar e si tiene lontano dalla strada. Pietro ha la stessa età di Alessandro ed è il suo migliore amico. Ha finito la scuola per parrucchieri, ma al momento nessun salone sembra interessato a offrirgli una opportunità. Pietro ha deciso di passare l'estate in città per fare compagnia ad Alessandro e iniziare la dieta che rinvia da tempo. Le loro vite normali sono raccontate da loro stessi attraverso lo schermo dei loro telefoni, sullo sfondo di quella di un ragazzo come loro, Davide, ucciso per sbaglio da un carabiniere, alla stessa età di Alessandro e Pietro, nello stesso quartiere dei due amici.

Il documentario porta la firma di Agostino Ferrente.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Drammatici

Quel giorno d'estate

Drammatico - Francia, 2018 - Durata 117 Min.

David vive a Parigi, sbarca il lunario con lavoretti saltuari e rimanda di giorno in giorno l'orizzonte dell'età adulta. Il suo mondo sono sua sorella Sandrine e la figlia di lei, l'adorata nipotina Amanda. L'inerzia in cui si culla David riceve uno scossone quando il giovane conosce Lena. Ma il ragazzo non sa che la sua routine sarà stravolta da un evento ancora più grande. Quando un destino imprevedibile inghiotte Sandrine, David si ritrova a doversi prendere cura di Amanda.

Il film è diretto da Mikhaël Hers e annovera nel cast Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Nabiha Akkari, Greta Scacchi, Bakary Sangaré, Claire Tran, Elli Medeiros, Zoé Bruneau.

Se volete saperne di più, non perdetevi l'approfondimento su MondoFox.

L'angelo del crimine

Drammatico, Thriller - Argentina, Spagna, 2018 - Durata 118 Min

Buenos Aires, 1971. Carlos detto Carlitos ha 17 anni, un volto da bambino incorniciato da capelli d'angelo e un solo, grande sogno: diventare un ladro. L'incontro a scuola con il coetaneo Ramón, da cui è attratto, segna il suo ingresso nel mondo del crimine. Carlitos inizia a rubare e rubare e in una delle sue imprese finisce con l'uccidere una persona. L'omicidio lo lascia indifferente e il giovane sprofonda sempre più a fondo in un mondo di lucida follia.

Il film è diretto da Luis Ortega e conta sulla presenza di Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego, Mercedes Moran, Cecilia Roth, Luis Gnecco, Peter Lanzani.

Scoprite di più nell'articolo dedicato su MondoFox.

Primula rossa

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 76 Min.

Ennio, alter ego di Ezio Rossi, ex terrorista dei NAP (Nuclei Armati Proletari), trascorre la sua vita tra il carcere e l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG). L'incontro con lo psichiatra Lucio cambia radicalmente non solo la sua visione della vita, ma le sue possibilità di riappropriarsi di quella stessa vita di cui da troppo tempo non è più padrone. Insieme a lui, affronteranno il viaggio verso un futuro possibile altri 4 ospiti della struttura.

Diretta da Franco Jannuzzi, la pellicola conta sulla partecipazione di David Coco, Salvo Arena, Fabrizio Ferracane, Roberto Herlitzka, Maurizio Marchetti