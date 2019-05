Harry Potter: i nuovi e-book ufficiali in arrivo questa estate

Libri

di Laura Silvestri - 29/05/2019 12:34 | aggiornato 29/05/2019 12:38

J. K. Rowling ce lo aveva promesso: "Hogwarts sarà sempre lì per darvi il bentornato a casa". E così sarà grazie a una nuova collana in formato e-book che debutterà quest'estate. Pronti a tornare a scuola con Harry Potter?

4 condivisioni

Se volete essere degli studenti modello come Hermione Granger, e avete già speso due galeoni per l'imprescindibile Storia della Magia di Bathilda Bath, non potete non considerare l'idea di approfondire i vostri studi con la nuova serie di e-book dedicata alle stesse materie in cui si prodigavano quotidianamente Harry, Ron e gli altri maghi di Hogwarts.

Harry Potter: Storia della Magia - Un Viaggio Attraverso... è la nuova iniziativa ad opera del portale a tema Harry Potter/Wizarding World, Pottermore, e trae ispirazione dalla mostra della British Library Harry Potter: A History of Magic e dal primo dei due libri da essa scaturito, l'omonimo Harry Potter - A History of Magic. In traduzione italiana è invece già da tempo disponibile il secondo libro, Harry Potter: Un Viaggio nella Storia della Magia, edito da Salani.

Pottermore Publishing

I quattro e-book "da leggere in un sol boccone" sono stralci tratti dall'audiobook narrato da Natalie Dormer, e saranno suddivisi per materie - Incantesimi e Difesa contro le Arti Oscure (#1 - Disponibile dal 27 giugno), Pozioni ed Erbologia (#2 - Disponibile dal 27 giugno), Divinazione e Astronomia (#3 - Disponibile dal 25 luglio), Cura delle Creature Magiche (#4 - Disponibile dal 22 agosto) -; conterranno, inoltre, le illustrazioni del rinomato artista Rohan Daniel Eason.

In più, oltre ad esplorare le origini della magia attraverso la sua storia e il suo folklore, potrete avere accesso a note, pagine di manoscritti e pittoreschi bozzetti visti in Harry Potter: A History of Magic.

Non è la prima volta che Pottermore ci offre l'occasione di espandere le nostre conoscenze relative al mondo magico - il tutto in un comodo formato accessibile da diverse piattaforme, come i dispositivi Kindle, Apple e Kobo - e noi fan non potremmo esserne più felici.

Non ci saranno Piton, Hagrid o la Cooman in persona a farvi lezione... ma è già un buon inizio, non trovate?