20th Century Fox propone diverse uscite Home Video a giugno, da La paranza dei bambini alla terza stagione completa di Fear The Walking Dead fino a Copia Originale.

Serie televisive e grandi film sono i protagonisti del calendario di uscite Home Video di 20th Century Fox di giugno 2019.

Si inizia il 13 giugno con l’uscita in DVD e in Blu-ray de La paranza dei bambini, disponibile anche negli store digitali a partire dal 29 maggio. Il film di Claudio Genovesi è ispirato all’omonimo best-seller di Roberto Saviano e ha vinto l’Orso d’Argento per la Migliore Sceneggiatura alla 69edizione del Festival di Berlino 2019.

Se non hai visto il film al cinema, è un’ottima occasione per seguire le vicende dei sei ragazzini adolescenti protagonisti de La paranza dei bambini. La storia si svolge a Napoli e precisamente nel Rione Sanità, dove questi ragazzi finiscono per diventare dei piccoli boss spietati, spavaldi e senza paura. I sei vivono in un vero e proprio clima di guerra, inseguendo il falso mito di un vecchio boss a cui secondo loro si doveva la pace e la tranquillità nel quartiere.

Il 13 giugno, invece, è la volta di una serie TV. Esce in DVD e in Blu-ray la terza stagione completa di Fear The Walking Dead. La stagione racconta dell’arrivo al confine Stati Uniti - Messico di Madison con il fidanzato Travis, i figli Alicia e Nick e Luciana (fidanzata di Nick). I cinque si rifugiano nel ranch della famiglia Otto, mentre Victor ritrova Daniel, tornato per cercare sua figlia Ofelia.

Grazie all’uscita Home Video non seguirete solo le vicende dei protagonisti, ma potrete anche dare un’occhiata ai seguenti contenuti speciali:

Grandi novità anche per i film disponibili negli store digitali. Il 6 giugno arriva Copia Originale di Marielle Heller. Il film racconta la vera storia della scrittrice di biografie Lee Israel (Melissa McCarthy).

Dopo il grande successo, Lee si ritrova all’improvviso a fronteggiare le difficoltà economiche derivanti da un mercato editoriale che non sembra più interessato ai suoi libri. Per sbarcare il lunario decide così di sfruttare le sue doti di scrittrice per darsi al crimine, con la complicità del suo fedele amico Jack (Richard E. Grant).

Infine il 27 giugno sarà disponibile negli store digitali Il coraggio della verità di George Tillman Jr.. Il film ha come protagonista la giovane Starr (Amandla Stenberg).

Starr si divide tra la scuola prestigiosa che frequenta di giorno e il quartiere nero dominato dalle gang dove vive con la sua famiglia. Il fragile equilibrio della ragazza va in frantumi quando assiste all’uccisione di un suo amico disarmato per mano della polizia. L’omicidio fa scoppiare una vera e propria guerriglia nel quartiere e Starr si ritrova nella difficile posizione di testimone dell’accaduto.

Buoni acquisti Home Video di giugno con 20th Century Fox Home Entertainment!