Intel, al Computex 2019 il prototipo del laptop da gaming con doppio schermo

di Pasquale Oliva - 29/05/2019 12:07

Dopo ASUS anche Intel presenta il suo laptop (anche se solo un prototipo) con doppio schermo. Al Computex 2019 il primo sguardo a Honeycomb Glacier.

Il mercato dei laptop per gaming, nonostante sembri già offrire soluzioni per tutti i gusti, è pronto ad accogliere una nuova tipologia di prodotti, quelli con doppio schermo. Al Computex 2019, dopo ASUS con lo ZenBook Pro Duo, anche Intel ha mostrato la sua proposta per la categoria.

Honeycomb Glacier è il nome del prototipo del colosso USA, un dispositivo che fa del doppio schermo il suo punto di forza. L'accostamento allo ZenBook Pro Duo è d'obbligo, ma le differenze di progettazione sono evidenti e - almeno secondo gli organi di stampa presenti alla fiera taiwanese - sembrano essere tutte a favore del colosso statunitense.

Il laptop di Intel, dicevamo, è munito di due schermi. Quello principale è da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, il secondario invece da 12.3 pollici. Quest'ultimo, tuttavia, è sempre a portata di sguardo grazie ad uno studiato sistema di cerniere che permette di posizionare anche quello principale alla giusta altezza. Ciò si traduce un'esperienza d'uso che lo ZenBook Pro Duo - per come è stato realizzato - non può garantire. Un design insolito che abbraccia le esigenze di coloro che passano molte ore della giornata con gli occhi puntati su uno schermo, svolgendo attività che richiedono molta attenzione. Il tutto è poi abbinato alla tecnologia di eye-tracking di Tobii.

Il secondo schermo, come nel caso dell'ultimo laptop di ASUS, è posizionato sopra la tastiera. Il trackpad trova invece spazio sul lato destro ed è abbastanza compatto (forse sarà più comodo utilizzare un mouse). Il display touch di quasi 13 pollici è versatile e può essere utilizzato come timeline durante l'editing di un video, come supporto durante le sessioni di gaming (per visualizzare mappe, ad esempio), o per controllare i commenti degli utenti durante una sessione di streaming su Twitch o YouTube. Insomma, un valido alleato in (quasi) tutte le situazioni.

Per quanto riguarda ciò che è nascosto sotto la scocca, Intel ha rivelato pochi dettagli. Un sistema avanzato di ventole consente al processore overclocked Core i9 a 45W e alla GPU Nvidia GTZ 1070 di lavorare senza difficoltà, ma per il resto della scheda tecnica c'è ancora da attendere.

L'Honeycomb Glacier di Intel è ancora in fase di sviluppo, ma quanto mostrato al Computex 2019 sembra promettere bene. Non è chiaro quando il laptop sarà lanciato sul mercato né quale sarà il suo prezzo.

Cosa ne pensate del prototipo di Intel? È questo il futuro dei laptop da gaming?