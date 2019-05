Io, Leonardo: primo trailer del film con Luca Argentero nel ruolo di Leonardo da Vinci

Cinema

Il biopic, diretto da Jesus Garces Lambert, è una delle opere realizzate per celebrare i 500 anni dalla morte del geniale artista italiano.

Sarà Luca Argentero a dare il volto a Leonardo da Vinci nel biopic dedicato al geniale artista italiano.

Per celebrare i 500 anni dalla morte del famoso pittore (scomparso il 2 maggio 1519), il 26 settembre arriverà al cinema Io, Leonardo, il nuovo film del Cinema D’Arte Sky, distribuito da Lucky Red e diretto da Jesus Garces Lambert. Il regista, che nel 2017 aveva diretto il bellissimo documentario Caravaggio - L’anima e il sangue, ha lavorato sulla sceneggiatura scritta da Sara Mosetti e Marcello Olivieri. Il copione è un racconto alla scoperta dell’uomo, l’artista, lo scienziato, l’inventore attraverso un viaggio unico, coinvolgente ed affascinante nella mente di Leonardo da Vinci.

Nelle prime foto ufficiali dal set, Argentero è ritratto con l’abbigliamento tipico del Rinascimento e con indosso una parrucca di lunghi capelli castani.

Nel cast, oltre al bell’attore torinese qui impegnato per la prima volta in un film d’arte biografico, ci saranno Angela Fontana (Indivisibili) nei panni della nobildonna Cecilia Gallerani (ritratta nel dipinto “Dama con l’ermellino”) e Massimo De Lorenzo (Attenti al gorilla) in quelli del mecenate Ludovico il Moro. La voce narrante è quella calda e inconfondibile dell’attore Francesco Pannofino.

Le riprese sono state effettuate nelle reali location in cui ha vissuto da Vinci, in Toscana, a Milano, Roma e in Francia.

La consulenza scientifica del film è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano, Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco di Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo.

Argentero nei panni di Leonardo è uno spettacolo da non perdere! Appuntamento a settembre.