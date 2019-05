Jump Force: disponibili tre nuovi personaggi e leak dei DLC futuri

Videogames

In Jump Force sono disponibili finalmente Seto Kaiba, All Might e Biscuit Krueger, mentre alcuni dataminer hanno trovato dei riferimenti a degli ulteriori personaggi extra.

Bandai Namco ha annunciato l’arrivo dei primi personaggi scaricabili tramite DLC di Jump Force. I primi ad arrivare saranno All Might da My Hero Academia, Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh e infine Biscuit Krueger da Hunter X Hunter.

I personaggi saranno inclusi nel Season Pass o acquistabili separatamente.

All Might è l’Hero N.1 nel mondo di My Hero Academia, dotato del potere One for All che passerà al suo pupillo Izuku Midoriya (già presente nel roster del gioco).

Seto Kaiba è il principale rivale di Yugi Muto e un esperto giocatore di Duel Monsters, il gioco di carte più famoso del mondo di Yu-Gi-Oh. Sua carta vincente è il Drago Bianco Occhi Blu.

Biscuit Krueger è invece la maestra di Nen di Gon e Killua in Hunter X Hunter, incontrata durante la saga di Greed Island. Nonostante sembri una ragazzina in realtà nasconde la sua vera forma ed età grazie ai suoi poteri Nen.

Oltre questi tre sono previsti altri sei personaggi in arrivo nel prossimo futuro, tra questi troviamo: Majin Buu (Dragon Ball Z), Madara Uchiha (Naruto), Trafalgar Law (One Piece), Katsuki Bakugo (My Hero Academia), Toshiro Hitsugaya e Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach).

Recentemente inoltre, alcuni dataminer hanno scovato dei file relativi a ulteriori personaggi che verranno inseriti, questi sarebbero:

Franky - One Piece

- One Piece Coyote Starrk - Bleach

- Bleach Orochimaru - Naruto

- Naruto Koro Sensei - Asassination Classroom

- Asassination Classroom Ochacko Uraraka - My Hero Academia

- My Hero Academia Krilin - Dragon Ball

- Dragon Ball Hajime Saito - Rurouni Kenshin

Ancora non è sicuro che questi siano inclusi nel gioco, bisognerà aspettare la conferma di Bandai Namco per sapere la verità.

Jump Force è un titolo che unisce i più grandi eroi dei manga apparsi sulla rivista Shonen Jump di Shueisha, in un picchiaduro con oltre 40 personaggi giocabili. Il gioco è disponibile dal 15 febbraio scorso su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Cosa ne pensate dei nuovi personaggi annunciati e di quelli presumibilmente leakati? vi piacciono le scelte fatte dagli sviluppatori o avreste preferito vederne inseriti degli altri?