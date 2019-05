Kaley Cuoco pubblica una nuova immagine della "sua" Harley Quinn

TV NewsAnimazione

Dopo la fine di The Big Bang Theory, ecco una nuova avventura per Kaley Cuoco.

L'Universo DC Comics è in continua espansione e dopo l'arrivo nell'Arrowverse della serie live-action Batwoman, i fan potranno ammirare una versione animata di Harley Quinn, con la voce della protagonista della serie TV The Big Bang Theory Kaley Cuoco. L'attrice ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una nuova immagine promozionale della serie, confermando che la messa in onda - negli Stati Uniti - è prevista per autunno 2019 (lo vedete scritto con il sangue sul braccio del personaggio):

Un breve teaser trailer è stato pubblicato nell'ottobre del 2018 al New York Comic-Con, questo mostra Harley Quinn che parla direttamente con il pubblico, ciò fa ipotizzare che gli animatori potrebbero utilizzare questa tecnica - infrangere la quarta dimensione - così come fa da sempre, sia nei fumetti che nei film, il personaggio Marvel Deadpool.

La serie, da quanto sembra, è rivolta a un pubblico adulto e sicuramente presenterà altri personaggi dell'Universo DC Comics (Poison Ivy per esempio), sperando in qualche apparizione di Batman. Questa "nuova" Harley Quinn non non dovrebbe avere il supporto di Joker, dato che gli sceneggiatori hanno - per il momento - interrotto il loro legame amoroso. Sarà interessante vedere se saranno narrate le origini del personaggio, che da dottoressa (Harleen Quinzel) diventa la pericolosa e squilibrata villain di Gotham City.

Oltre a Kaley Cuoco, il cast di voci originale vedrà anche la presenza di Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, JB Smoove, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Diedrich Bader, Tony Hale e Chris Meloni.

Kaley Cuoco è anche produttrice esecutiva, attraverso Norman Production, insieme a Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey.