Kit Harington in un centro di cura per 'problemi personali'

Celebrity

di Giulia Greco - 29/05/2019 12:36 | aggiornato 29/05/2019 12:41

L'interprete di Jon Snow in Game of Thrones si trova in una struttura specializza in Connecticut per affrontare i suoi problemi d'alcolismo e quelli legati allo stress.

24 condivisioni

Kit Harington sta seguendo in un programma di riabilitazione che lo sta aiutando ad affrontare la dipendenza dall'alcol e altri problemi personali.

L'attore si trova da circa un mese in una struttura in Connecticut, dove sta cercando di superare le difficoltà dovute allo stress accumulato negli ultimi anni.

Un suo portavoce ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha detto:

Kit ha deciso di usare il tempo libero nella sua agenda come un'opportunità per trascorrerlo in un centro specializzato in cui potrà lavorare su alcuni problemi personali.

Secondo Page Six, che ha dato la notizia in anteprima, l'attore britannico starebbe seguendo una percorso che prevede coaching psicologico, meditazione e terapia cognitivo-comportamentale. Harington sta così cercando di gestire lo stress e le emozioni negative nella struttura per la quale paga 120mila dollari al mese.

Inoltre, secondo il comunicato ufficiale, la riabilitazione non intaccherà in alcun modo il lavoro di Harington e se ci saranno progetti interessanti l'attore potrà dedicarvisi.

Alla star de Il Trono di Spade è infatti permesso lasciare la struttura di tanto in tanto. È già accaduto nell'ultimo mese, tanto che molti abitanti dello stato del Connecticut hanno affermato di averlo visto in palestra e in libreria. Nel weekend in cui è stato trasmesso il finale di GoT, Harington è stato avvisato nella città di Madison presso la libreria RJ Julia Booksellers. Allo staff del negozio l'attore avrebbe detto di trovarsi in Connecticut in vacanza. Secondo la popolazione locale, Kit sembra molto concentrato sul proprio benessere e sulla propria salute.

HD HBO

Un amico dell'attore ha dichiarato che un forte impatto sul breakdown di Kit l'ha avuto il finale di Game of Thrones.

C'è stato un momento in cui, dopo il duro lavoro fatto per molti anni, si è detto: 'È finita' e si è chiesto: 'Cosa farò d'ora in poi?'

Il documentario Game of Thrones: The Last Watch ha mostrato qualche indizio dello stress a cui Harington è stato sottoposto negli anni. Lo abbiamo visto scoppiare a piangere alla scoperta che il suo personaggio avrebbe ucciso Daenerys nell'episodio conclusivo della serie. Al Tonight Show di Jimmy Fallon ha detto:

Ero sconvolto e sorpreso quando ho letto di certi avvenimenti. Avevo gli occhi pieni di lacrime. Ho pianto.

Tuttavia, se la reazione di Kit al finale della serie potrebbe significare solo la difficoltà a dire addio allo show che è stato parte della sua vita per un decennio, un'intervista a Variety chiarisce bene le difficoltà cui l'attore è andato incontro nell'ultimo periodo.

Harington ha detto di aver iniziato a vedere un terapeuta durante le riprese dell'ultima stagione di Game of Thrones. La fama mondiale e il successo della serie pesavano come un macigno sulla psiche dell'attore.

Pensavo di dovermi considerare la persona più fortunata al mondo, ma in realtà mi sentivo molto vulnerabile. È stato un periodo in cui ero molto insicuro, come accade a molti intorno ai vent'anni.

Il momento più difficile è coinciso con la sesta stagione di Game of Thrones, quando Jon è tornato in vita dopo essere stato ucciso a tradimento dai propri confratelli.

Non mi piaceva che il focus dell'intera serie fosse Jon. Quando diventi il cardine di uno show televisivo che è sulla cresta dell'onda, essere il punto focale di quella serie è terrificante.

In un'intervista con Esquire, Harington ha ammesso di avere avuto un crollo emotivo mentre filmava le ultime scene di Game of Thrones.

L'ultimo giorno sul set mi sentivo bene... Finché non è giunto il momento di girare l'ultima scena e sono andato in iperventilazione. Quando hanno annunciato la fine delle riprese, sono crollato. È stato un sollievo, ma allo stesso tempo mi sentivo come se fossi in lutto.

La parte più difficile però è venuta dopo, quando l'attore ha tolto il costume di scena e ha per sempre detto addio a Jon Snow.

Una fonte vicina all'attore ha parlato anche di Rose Leslie, che ha offerto tutto il suo supporto al marito in questo periodo difficile.

"Chiunque gli sia vicino desidera che riposi un po'. Per il momento ha bisogno di pace e tranquillità", ha detto infine un amico di Harington.