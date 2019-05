La famiglia Addams: il teaser trailer italiano e il cast vocale, guidato da Pino Insegno

Nata negli anni '30 per mano dell'illustratore Charles Addams, la famiglia Addams è stata protagonista di vignette, film e serie TV nel corso degli anni. In particolare ricordiamo due film che hanno avuto gran successo negli anni '90: La famiglia Addams e La famiglia Addams 2 diretti da Barry Sonnenfeld e interpretati, nei ruoli principali, da Anjelica Huston, Christopher Lloyd, Raul Julia e Christina Ricci.

Il cast di voci in lingua italiana è, invece, "capeggiato" da Pino Insegno (l'Aragorn de Il Signore degli Anelli per intenderci), mentre Virginia Raffaele , reduce dall'esperienza di conduttrice del Festival di Sanremo, sarà la voce di Morticia. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli daranno loro voce ai figli di Gomez e Morticia: Mercoledì e Pugsley. L'inquietante Zio Fester sarà invece doppiato dal bellissimo Raoul Bova! Novità assoluta è la presenza vocale di Loredana Bertè che, per la prima volta darà la voce ad un personaggio del cinema, ovvero Nonna Addams.

Tra i nomi famosi che hanno prestato la loro voce per doppiare i personaggi principali de La famiglia Addams nella pellicola in lingua inglese incontriamo Oscar Isaac (voce di Gomez), Charlize Theron (doppiatrice di Morticia), Chloë Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester), Bette Midler (Nonna) e Allison Janney (Margaux Needler).

A post shared by Eagle Pictures (@eagle.pictures) on May 28, 2019 at 4:00am PDT

View this post on Instagram

Nel film vedremo Gomez, Morticia e il resto della famiglia affrontare Margaux Needler , una controversa e subdola conduttrice di reality show "consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana." Il tutto mentre gli Addams si preparano ad un importante riunione del loro clan. Non mancano però i momenti "romantici": La famiglia Addams, infatti, racconterà anche di come Gomez e Morticia si siano conosciuti e innamorati.

Se la risposta è sì, di certo non potete perdervi La famiglia Addams , nuovo film d'animazione diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon (già famosi per aver diretto la pellicola Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia ).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok