Pokémon: una valanga di novità (e giochi!) dall'ultima conferenza Nintendo

di Andrea Guerriero - 29/05/2019 12:47 | aggiornato 29/05/2019 15:17

In attesa di Spada e Scudo, The Pokémon Company e Nintendo annunciano una carrellata di novità per mobile e Switch a tema Pokémon. E non mancano neppure delle stiolosissime camicie per veri Allenatori!

Non solo Spada e Scudo, l'universo dei Pokémon si espanderà a dismisura nei prossimi mesi. Pronto, con i suoi colori, a travolgere i fan con una valanga di novità in uscita.

Nella notte del 29 maggio - alle 3, ora italiana -, Nintendo e The Pokémon Company hanno infatti tenuto una conferenza stampa in Giappone per svelare tutta una serie di prodotti dedicati a Pikachu e agli altri mostriciattoli tascabili.

Le stesse visibili nel filmato poco più in alto, e che ora andremo a esplorare insieme. A voi non resta che reggervi forte e lasciarvi travolgere da questa incontenibile poké-ondata che renderà sicuramente più dolce l'attesa che ci separa dal lancio - forse tra novembre e dicembre - delle due prossime avventure ruolistiche per Switch firmate da Game Freak.

Home, Sleep e Masters

La prima sorpresa messa a punto dai ragazzacci di The Pokémon Company fa rima con Pokémon Home, un nuovo servizio in cloud che funzionerà su Nintendo Switch, iOS ed Android. E che sarà disponibile durante i primi mesi del 2020.

Un servizio, Home, che nasce dalla necessità di riunire tutti i propri Pokémon in un unico ambiente virtuale. Considerato che sono ormai distribuiti titoli basati sul franchise Pokémon su diversi dispositivi, il servizio è stato pensato per dare una "casa" centralizzata ai propri mostriciattoli, permettendo agli Allenatori di gestire la loro collezione in modo più efficiente.

Home potrà connettersi alla Banca Pokémon, a Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, ai prossimi giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo e anche a Pokémon GO. Su Pokémon Home gli Allenatori potranno gestire i Pokémon ottenuti in molti dei loro giochi. Inoltre, potranno effettuare scambi con gli amici o con altre persone provenienti da tutto il mondo usando direttamente Pokémon Home tramite dispositivi mobili. In futuro potrebbe anche essere aggiunta una funzione che permette a più giocatori che si trovano nello stesso luogo di scambiarsi i Pokémon contemporaneamente.

Tra poco sarà poi possibile svegliarsi con i nostri amati Pokémon ogni mattina grazie a Pokémon Sleep, un'applicazione per dispositivi mobili. Pokémon Sleep fornisce un'esperienza di gioco mai vista prima. Un nuovo accessorio basato sul Pokémon GO Plus userà un accelerometro integrato per monitorare le nostre ore di sonno e inviare i dati raccolti al nostro dispositivo mobile tramite Bluetooth. Questo accessorio possiede le stesse funzioni del Pokémon GO Plus classico, quindi potremo usarlo sia di giorno che di notte, rispettivamente con Pokémon GO e con Pokémon Sleep!

Pokemon Sleep uscirà su piattaforme mobile (iOS e Android) nel corso del 2020.

Abbiamo, ancora, un nuovo progetto realizzato in collaborazione con gli sviluppatori di DeNA per dispositivi mobili iOS e Android chiamato Pokémon Masters. Il titolo permetterà ai giocatori di provare un nuovo tipo di lotte Pokémon in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Pokémon Masters riunirà tanti Allenatori famosi provenienti da numerosi videogiochi Pokémon e uscirà nel corso del 2019. Maggiori dettagli verranno diffusi durante il mese di giugno.

La seconda volta di Detective Pikachu

Come già dicevamo, Spada e Scudo non sono gli unici due giochi della serie Pokémon in arrivo su Nintendo Switch.

La "grande N" ha infatti annunciato, sempre nel corso della conferenza stampa Pokémon 2019, che il sequel di Detective Pikachu è attualmente in sviluppo per la sua console ibrida.

La pubblicazione del film nelle sale cinematografiche ha portato molti fan a richiedere a gran voce un nuovo capitolo, che darà una degna conclusione al primo episodio della serie rilasciato in passato fa sulla portatile 3DS - già letta la nostra recensione?

Purtroppo non ci sono dettagli in merito, il nuovo Detective Pikachu è attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch negli studi di Creatures, Inc. e questo è tutto quello che sappiamo su questo nuovo progetto dedicato al Pokémon più famoso e amato del mondo.

Il live-action omonimo ha riscosso un notevole successo al botteghino internazionale e The Pokémon Company vuole continuare a realizzare prodotti d'intrattenimento incentrati sul personaggio di Pikachu, come dimostra l'annuncio di oggi.

Pokémon di... stile!

Nei mesi scorsi The Pokemon Company ha lanciato in Giappone (in collaborazione con Original Stitch) una nuova linea di camicie personalizzabili con motivi ispirati ai 151 Pokémon di prima generazione. Ora sappiamo che questa collezione arriverà presto anche in Occidente:

Il presidente di The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara ha concluso la conferenza stampa Pokémon del 2019 con un'ultima, intrigante novità. Si è... 'sbottonato' a proposito di un nuovo servizio chiamato Pokémon Shirts disponibile in Giappone, che permette di ordinare capi di vestiario su misura e personalizzabili, con motivi ispirati ai primi 151 Pokémon. Con indosso uno di questi capi personalizzati, Ishihara ha annunciato che in futuro il servizio sarà reso disponibile anche in altre aree del mondo, tra cui Stati Uniti ed Europa!

Sul sito di Original Stitch è possibile creare il proprio capo personalizzato scegliendo lo stile (camicia a manica lunga o corta), la taglia (dalla XS alla XXL) ed il motivo, al momento però non è prevista la spedizione in Europa, dunque toccherà aspettare ancora qualche tempo per poter indossare camicie di Pikachu, Bulbasaur e di tutti gli altri Pokémon di prima generazione.