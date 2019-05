TV NewsCinema

di Vincenzo Corrado - 29/05/2019 16:42 | aggiornato 29/05/2019 16:47

Dopo la serie TV Netflix, è in arrivo il fumetto prequel di Stranger Things che presenterà un'altra ragazzina con poteri psichici come Undici.

0 condivisioni

La serie TV Netflix Stranger Things sta per tornare con la terza stagione il 4 luglio, ma non è l'unica novità in arrivo. Nelle prime due stagioni della serie diretta dai fratelli Duffer viene solamente accennato ciò che accadeva nell'inquietante Hawkins National Laboratory dove ha vissuto Undici; ma ora questo mistero verrà esaminato più a fondo grazie all'arrivo della serie prequel a fumetti.

Stranger Things: Six è il nome del fumetto che racconta la storia precedente ai fatti visti sul piccolo schermo con la serie Netflix: secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, è infatti ambientato prima degli eventi della prima stagione di Strangers Things e rivela nuovi importanti dettagli proprio sui bambini cresciuti nel laboratorio dal quale, successivamente, Undici è fuggita.

HD Netflix

Scritto da Jody Houser e disegnata dall'artista Edgar Salazar, Stranger Things: Six è una mini-serie di 4 numeri a fumetti pubblicata da Dark Horse Comics, in cui è raccontata in modo particolare la storia di Francine, una ragazza dotata di poteri psichici che viene monitorata ed analizzata con sperimenti inumani dal Dr. Martin Brenner, il padre di Undici. Proprio come la giovane protagonista interpretata da Millie Bobby Brown, Francine quando viene portata in laboratorio viene rinominata con un numero, Sei.

La ragazza, inoltre, ha poteri molto simili a quelli di Undici e può anche vedere il futuro. Grazie a The Hollywood Reporter, poi, è possibile vedere il primo trailer online della serie a fumetti, nel quale si può notare come la protagonista Francine (o Sei) grazie ai suoi poteri riesca ad aprire un portale nel Sottospra, ma anche a salvare lei e sua madre da un albero pericolante nei boschi.

Lo scrittore del fumetto, Jody Houser, precedentemente aveva già creato un altro racconto che ha esplorato ciò che era accaduto a Will Byers quando si era ritrovato catapultato nel Sottosopra. Ora, Strangers Things: Six fa emergere qualche domanda riguardo alla possibile implicazione di Francine e dei suoi poteri sugli eventi futuri di Hawkins.

Aspettando la terza stagione di Stranger Things su Netflix, questa nuova serie di fumetti sarà disponibile il 29 maggio nei negozi di fumetti e nelle librerie in America e nei negozi online.