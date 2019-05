TV News The Big Bang Theory

di Giuseppe Benincasa - 29/05/2019 11:30

Riempitevi di risate e amore dal 7 al 15 giugno su FOX con The Big Bang Theory!

43 condivisioni

La serie TV The Big Bang Theory è appena finita ma è già entrata nella storia della televisione, per essere la sit-com multi-camera più longeva di sempre, con 279 episodi e anche per il suo doppio episodio finale, il più visto di sempre. Inoltre, presto, alcuni degli oggetti di scena dello stage, dove si sono svolte le riprese e che Warner Television ha dedicato allo show con una targa commemorativa, verranno esposti allo Smithsonian's National Museum of American History di Washington (Stati Uniti).

Il commovente finale di serie, giunto con un doppio episodio al termine della 12esima stagione, ha chiuso molte delle storie dei ragazzi e ha lasciato, indiscutibilmente, un vuoto nel cuore dei fan, che sono cresciuti con i ragazzi nell'appartamento 4A.

A colmare questo vuoto ci pensa FOX con un canale - il 113 - interamente dedicato a The Big Bang Theory, in onda da venerdì 7 a sabato 15 giugno.

The Big Bang Theory è andata in onda la prima volta negli Stati Uniti il 24 settembre 2007, mentre in Italia è arrivato il 19 gennaio 2008. La serie creata da Chuck Lorre e Bill Prady è interpretata da Johnny Galecki, che veste i panni del nerd patentato Leonard Hofstadter; Jim Parsons nel ruolo del più unico che raro Sheldon Cooper; Kaley Cuoco è Penny la bella ragazza della porta accanto; Simon Helberg nei panni di Howard Wolowitz è il nerd dai pantaloni attillati; Kunal Nayyar è Raj Koothrappali, il ragazzo di origini indiane alla ricerca di una fidanzata; Melissa Rauch nel ruolo di Bernadette Rostenkowski, è la ragazza determinata dalla voce stridula; Mayim Bialik è Amy Farrah Fowler, innamorata di Sheldon e Kevin Sussman interpreta Stuart Bloom, il proprietario della fumetteria frequentata dai ragazzi.

Non vi resta che mettere tra i preferiti il canale 113, dal 7 al 15 giugno FOX riaprirà le porte dell'appartamento 4A!