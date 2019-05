The Big Bang Theory, la t-shirt di Penny nel finale è un omaggio al primo episodio

TV News The Big Bang Theory

di Giuseppe Benincasa - 29/05/2019 17:45 | aggiornato 29/05/2019 17:46

Per quanto tempo conservate una maglietta? Penny lo ha fatto per 12 lunghi anni!

2 condivisioni

Il finale della serie TV The Big Bang Theory ha avuto un divertente easter egg in riferimento al suo primo episodio di 12 anni fa. L'omaggio si è manifestato attraverso il guardaroba di Penny (Kaley Cuoco).

Dopo il viaggio della banda, da Pasadena a Stoccolma, per raggiungere Amy e Sheldon e vederli accettare il loro premio Nobel, gli amici si sono riuniti dove hanno passato la maggior parte del loro tempo, ovvero nell'appartamento 4A, mangiando cibo cinese e chiacchierando tra loro, proprio come fanno sempre. La telecamera si è poi lentamente spostata indietro, facendo sentire una versione acustica della canzone del tema della sit-com, creando un'inquadratura finale toccante per tutti i fan.

HD CBS L'ultima scena dell'episodio finale di The Big Bang Theory

Proprio in questa scena, Kaley Cuoco indossa la stessa maglietta color acquamarina che indossava nel primo episodio dello show. Dopo che Sheldon e Leonard sono tornati a casa dalla banca del seme, i due hanno notato che un nuovo inquilino si è trasferito nell'appartamento di fronte a loro. Lì, una giovane Penny stava cercando tra le sue scatole mentre i ragazzi si presentavano (potete vedere l'immagine in testata a questo articolo). Leonard si infatuò subito della sua vicina di casa, per Penny, invece, ci volle qualche anno in più per innamorarsi veramente del suo futuro marito.

Questa non è la prima volta che Penny indossa la maglietta dopo il primo episodio, l'aveva, infatti, indossata per un'altra occasione molto speciale, ovvero l'episodio numero 100, il 13esimo della quinta stagione, dal titolo L'ipotesi della ricomposizione. Non a caso in questo episodio, Penny si immagina sposata con Leonard e incinta ma in quella occasione, dopo la visione avuta, preferisce andare in farmacia per comprare degli anticoncezionali.