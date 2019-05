Ti presento Patrick: quando la vita di una ragazza viene stravolta da un viziatissimo carlino

Cinema

di Tanina Cordaro - 29/05/2019 16:01 | aggiornato 29/05/2019 16:05

Una commedia romantica che racconta la rinascita di una donna, aiutata dall'affetto del suo cagnolino.

La presenza nella nostra vita di un animale domestico, un cane nello specifico, può migliorare la nostra esistenza? Guardando i tanti film con protagonisti dei cuccioli giocherelloni e coccolosi, sembrerebbe proprio di sì. Convivere con un amico a 4 zampe può avere degli effetti positivi sulle nostre giornate, può spingerci a uscire da casa e a muoverci portandolo in giro, a socializzare con i padroni di altri cani, a prenderci cura di qualcuno oltre a noi stessi.

È quello che succede a Sarah (Beattie Edmondson), la protagonista di Ti presento Patrick, commedia inglese diretta dalla regista Mandie Fletcher, nelle sale italiane dal 4 luglio.

La trama del film

La vita di Sarah è un vero disastro: è stata mollata dal suo fidanzato e per di più l’ha fatto proprio dopo il loro trasferimento in un nuovo appartamento. La donna si ritrova così da sola, depressa, col cuore a pezzi, in un quartiere a lei sconosciuto dove non conosce un’anima.

Mentre la sua vita va letteralmente a rotoli e la sua famiglia teme per lei un futuro da zitella, una novità bussa alla porta. È Patrick, un carlino carino e coccoloso ma anche molto molto viziato. È il cane che la nonna di Sarah, morta inaspettatamente, ha voluto lasciare in eredità alla nipote. La donna, che non prova un particolare feeling per gli animali, diventa a malincuore la nuova padrona del cagnolino, impara a preparargli pasti speciali e a portarlo fuori per i suoi bisogni. Patrick però non sembra apprezzare l'impegno della nuova padrona e reagisce addentando tutto quello che trova in giro, rendendo la vita di Sarah un inferno.

Dopo un primo periodo disastroso, la donna si affezionerà a Patrick che, come per magia, la aiuterà a ritrovare la grinta, la spensieratezza e a conoscere un sexy veterinario (Ed Skrein, Alita – L’angelo della battaglia).

Il migliore amico dell'uomo, in questo caso della donna, è ancora una volta protagonista di una storia divertente e davvero tenera. Amici e non degli animali, non perdetelo.