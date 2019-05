Dougherty: Godzilla vs Kong? Non è scontata la vittoria di Godzilla

Cinema

Durante il junket di Godzilla II: King of the Monsters abbiamo intervistato Millie Bobby Brown, O'Shea Jackson e il regista del film, Michael Dougherty, che ci ha regalato qualche indizio del prossimo scontro fra titani.

I Titani sono tornati, più belli e forti che mai, e a capitanarli c’è sempre lui, il Re, Godzilla nel nuovo film Warner Bros. in sala dal 30 maggio: Godzilla II : The King of The Monsters.

Botte tra orbi tra il protagonista del film e lo storico rivale, King Ghidora, l’Idra a tre teste proveniente dallo spazio che darà nuovamente il filo da torcere a Godzilla, che in questo film è schierato con gli umani contro una minaccia contro il mondo e la sua supremazia da alpha dei Kaiju.

Godzilla vs Kong, chi vincerà?

Ma il prossimo scontro epico sarà quello dell’anno prossimo, quando al cinema arriverà Kong vs Godzilla, la battaglia epocale tra i due leader indiscussi dei Titani sulla Terra. Chi avrà la meglio? Lo abbiamo chiesto al regista di Godzilla II che è sceneggiatore del film del 2020, che ci ha fatto riflettere su una scelta non canonica.

Avvantaggiato dal suo respiro atomico e dalla stazza (anche se Kong sta crescendo…) Godzilla sembra essere il favorito in uno scontro del genere, in quello che si configura come un Rocky vs Ivan Drago versione Mostri. Ma non sono forse le storie dei perdenti quelle che ci appassionano di più?:

Kong è dato come perdente, perchè Godzilla è più vecchio di lui, più grande, con più poteri, ma come Davide e Golia o Rocky contro Ivan Drago, quello che amiamo sono le storie dei perdenti.

Che non sia dunque tutto perduto per il gorilla più amato di sempre?

Millie Bobby Brown, O’Shea Jackson e la secret hand shake

Lavorare su un set di proporzioni enormi come quello di Godzilla II non è stato semplice neanche per la star di Stranger Things, al suo primo ruolo sul grande schermo a soli quindici anni, e per affrontare le difficoltà giornaliere insieme al suo compagno di set O’Shea Jackson (il figlio del rapper e attore Ice Cube) hanno inventato un modo per allentare la tensione anche nei giorni in cui non andavano d’accordo. Nella nostra video intervista all’interno dell’articolo potrete vederne i risultati.

LeBron James vs Godzilla: chi schiaccia meglio a canestro?

Rumors insistenti, confermati anche da IMDB, il database cinematografico più accurato di sempre, danno come confermato nel cast di Space Jam 2 O’Shea Jackson, ma l’attore ha smentito il coinvolgimento nel progetto davanti le nostre telecamere. Da buon fan dei Lakers non ha avuto dubbi però sulla scelta, anche se Godzilla è il Re dei Mostri il vero Re del basket rimarrà sempre LeBron James.

Godzilla II King of The Monsters è in sala dal 30 maggio distribuito da Warner Bros.