Rambo: Last Blood, Sylvester Stallone nel primo trailer ufficiale del film

di Emanuele Zambon - 30/05/2019 22:32 | aggiornato 30/05/2019 23:33

Sylvester Stallone fa i conti col passato e ricorre ai trucchi del primo film del 1982 nel teaser trailer ufficiale di Rambo: Last Blood.

È un sopravvissuto John Rambo. Abituato da sempre ad un mondo di morte, come un altro grande eroe decadente - Rocky - ha visto morire i suoi cari in tutti questi anni. Si apre così il primo trailer ufficiale di Rambo: Last Blood, il quinto capitolo sul decorato del Vietnam col volto di Sylvester Stallone.

Un teaser pregno di sangue e polvere, con la voice over del protagonista ad accompagnare immagini che alternano atmosfere country e scontri all'ultimo sangue. Opta per un tono crepuscolare il filmato promozionale rilasciato da Lionsgate, mostrando un protagonista segnato dagli anni, minato nello spirito, che però non rinuncia alla battaglia.

Rambo V: Last Blood, sfida all'ultimo sangue per Stallone

Quasi quarant'anni dopo aver versato sangue per la prima volta, Stallone ritorna nei panni di uno dei più grandi eroi d'azione di tutti i tempi, John Rambo. Stavolta l'ex berretto verde deve affrontare il suo passato e rispolverare le sue spietate abilità di combattimento per una missione finale che contempla la vendetta.

Rambo: Last Blood vedrà nel cast, oltre al (quasi) 73enne Sly, anche Sergio Peris-Mencheta, il quale presterà il volto a Hugo Martinez, il boss leader del cartello criminale col quale si scontrerà il protagonista, e Paz Vega (una giornalista che aiuterà Rambo, ridotto in fin di vita da una gang). Nella pellicola appariranno inoltre Yvette Monreal, Adriana Barraza, Oscar Jaenada e Joaquin Cosio.

La pellicola, presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes da Stallone, arriverà nei cinema di tutto il mondo il 20 settembre 2019.