Biancaneve, il remake live-action diretto dal regista di The Amazing Spider-Man?

Cruella: Emma Thompson in trattative per un ruolo nel live-action con Emma Stone

Cruella: Emma Thompson in trattative per un ruolo nel live-action con Emma Stone

Se dovesse accettare, il regista di (500) Giorni Insieme e The Amazing Spider-Man 1 e 2 affiancherebbe un team composto dalla sceneggiatrice del film La Ragazza del Treno, Erin Cressida Wilson , e dai compositori Premio Oscar Benji Pasek e Justin Paul , autori delle canzoni di La La Land e The Greatest Showman, oltre che delle musiche di Dear Evan Hansen. Marc Platt (La La Land, Il ritorno di Mary Poppins) sarà invece uno dei produttori del film.

Secondo Variety , l'idea di un adattamento Disney del classico del '37 - Biancaneve e il cacciatore con Kristen Stewart e Mirror Mirror con Lily Collins erano produzioni esterne alla Casa di Topolino - risaliva già al 2016, e Marc Webb sarebbe ora in trattative per dirigerlo.

Dalle ragnatele alle mele avvelenate: Marc Webb, regista della duologia di The Amazing Spider-Man, sarebbe in trattative con Disney per dirigere il remake live-action di Biancaneve.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok