I film in uscita a giugno 2019: cosa ti aspetta al cinema?

Divertimento per tutta la famiglia, emozioni, tensione, brividi, risate e tanto altro ancora. Il mese di giugno 2019 è all'insegna del grande cinema.

Il mese che porta l'estate porta anche in sala tante novità. Alcune molto attese. Qualche esempio? Il cartoon Toy Story 4 (che dovrà vedersela con un altro sequel animato, Pets 2 - Vita da animali), il cinecomic X-Men: Dark Phoenix e la commedia horror I morti non muoiono, firmata da Jim Jarmush e presentata a Cannes 2019.

Scoprite qui cosa vi aspetta al cinema nelle prossime settimane, con la programmazione completa dei film in uscita a giugno 2019.

Animazione

Pets 2 - Vita da animali

Uscita: 6 giugno 2019

Nella vita di Max (e Duke) ci sono stati grandi cambiamenti. La sua padrona si è sposata e ha avuto un bambino, Liam. Il cagnolino ha preso con molta serietà (pure troppa) la responsabilità di proteggere il nuovo nato, al punto da sviluppare un tic nervoso. I saggi consigli del cane da pastore Rooster, conosciuto durante una gita in campagna, lo aiuteranno a ritrovare l'equilibrio? Ma Max non è l'unico a dover affrontare nuove avventure. L'impavida Pomerania Gidget e la pigra gatta Chloe si buttano in una improbabile missione per salvare il gioco preferito di Max e Capitan Nevosetto riceve una richiesta di aiuto dalla intrepida Shih Tzu Daisy.

Toy Story 4

Uscita: 26 giugno 2019

Woody non ha mai avuto dubbi: la sua missione è prendersi cura del suo bambino. Così, quando Bonnie porta a casa Forky, una forchetta diventata un giocattolo per un progetto scolastico della ragazzina, fa di tutto per dimostrare al nuovo arrivato che la vita che lo attende ha un mucchio di aspetti positivi. Ma un viaggio in macchina, una inaspettata deviazione e l'incontro con la vecchia amica Bo Peep metteranno in discussione le convinzioni del coraggioso cow boy. Oltre a coinvolgere lui e la sua banda in una rocambolesca avventura.

Azione

X-Men: Dark Phoenix

Uscita: 6 giugno 2019

Dopo avere affrontato e sconfitto Apocalisse, i giovani mutanti Ciclope, Tempesta, Nightcrawler e Quicksilver e l'indomita Mystica non sono più un gruppo indisciplinato, ma una affiatata e determinata squadra di eroi, che il professor Charles Xavier sprona a compiere azioni per il bene dell'umanità. Tuttavia, quando la telepate Jean Grey inizia a sviluppare poteri incontrollabili in seguito a un incidente nello spazio, i neonati X-Men si trovano ad affrontare una minaccia senza precedenti. Ad aiutarli arriva l'imprevedibile Magneto, ma contro di loro trama un potente alieno mutaforma...

Biografici

A mano disarmata

Uscita: 6 giugno 2019

Nel 2013, la cronista dell'edizione romana de La Repubblica, Federica Angeli, prende una decisione che cambierà per sempre e radicalmente la sua vita: combattere i clan mafiosi che controllano Ostia. La crociata della donna, portata avanti "a mano disarmata", con la forza della parola scritta, la porterà lungo strade sconosciute, dove coraggio e paura, solitudine e solidarietà, disperazione ed entusiasmo si incrociano senza soluzione di continuità.

Altri film biografici in uscita a giugno 2019

Nureyev: The White Crow

Uscita: 27 giugno 2019

Commedie

I morti non muoiono

Uscita: 13 giugno 2019

Nella cittadina di Centerville, in Ohio, inizia a verificarsi una serie di fatti strani e inquietanti. La luna splende grande e bassa nel cielo, gli animali manifestano comportamenti insoliti e... i morti non muoiono. Gli abitanti del piccolo centro si ritrovano a fare i conti con una spaventosa e pericolosa invasione di zombie, protetti da uno sgangherato gruppo di (riluttanti) eroi per caso: il capo della polizia, Cliff Robertson, un agente che sembra ben informato sull'argomento, Ronnie Peterson, e la poliziotta fifona Mindy Morrison, che vorrebbe solo mettere quanta più strada possibile tra lei e i non morti.

Il grande salto

Uscita: 13 giugno 2019

Rufetto e Nello sono due criminali maldestri, che hanno appena finito di scontare 4 anni di prigione per una rapina andata a male. Tuttavia entrambi continuano a coltivare il sogno di un grande colpo, che cambi le loro vite per sempre. I due si danno da fare per riuscirci, ma una serie di problemi e imprevisti apparentemente senza fine li convince che la sorte non sia dalla loro parte...

La prima vacanza non si scorda mai

Uscita: 20 giugno 2019

Marion e Ben si conoscono su Tinder e, dopo un primo appuntamento travolgente, prendono una decisione all'apparenza contro ogni forma di buon senso: trascorrere le vacanze insieme. I due, che dovevano partire rispettivamente per Beirut con un gruppo di amici e per Biarritz con la famiglia, scelgono una destinazione "intermedia", ovvero la Bulgaria. Ma ben presto, il carattere intrepido e avventuroso di Marion finisce con lo scontrarsi con quello ordinato e ipocondriaco di Ben. Alla fine, la decisione si rivelerà una buona o una pessima idea?

Altre commedie in uscita a giugno 2019

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica

Uscita: 6 giugno 2019

Mai arrendersi

Uscita: 20 giugno 2019

Documentari

Diktatorship

Uscita: 10 giugno 2019

Gustav e Luca vivono insieme da tanti anni e hanno un ménage collaudato. Ma un giorno, una battuta infelice di Luca rischia di mettere tutto in discussione. Gustav inizia a chiedersi se abbia sempre vissuto con un maschilista. E Luca è sorpreso dalla scoperta di avere dentro di sé atteggiamenti sessisti di cui non si è mai reso conto. La riflessione dei due diventa lo spunto per una più ampia sulla società e la cultura contemporanea.

Drammatici

American Animals

Uscita: 6 giugno 2019

Lexington, Kentucky. Spencer è uno studente d'arte senza ispirazione. Warren ha una borsa di studio come giocatore di calcio, ma il college gli sta stretto. Amici da sempre, i due decidono di dare una svolta alle loro esistenze mettendo a segno un furto milionario. L'obiettivo è un rarissimo libro antico, custodito senza particolari protezioni nella biblioteca dell'università. Dopo avere reclutato altri due complici, il contabile Eric e lo sportivo Chas, progettano un piano per rubare il prezioso manoscritto. Ma (ovviamente) le cose non vanno come previsto...

Beautiful Boy

Uscita: 13 giugno 2019

Nicolas Sheff ha 18 anni, ama leggere, ha ottimi voti, scrive per il giornale della scuola, fa parte del gruppo di teatro e gioca nella squadra di pallanuoto. Una famiglia unita e l'inizio del college in autunno completano il quadro di quella che sembra una esistenza perfetta. Però nella vita di Nicolas c'è un'ombra. Il giovane fa uso sporadico di stupefacenti, ma quando prova la metanfetamina finisce con lo sprofondare nella voragine della dipendenza. Nicolas chiede aiuto e trova l'appoggio incondizionato del padre. Ma la battaglia per disintossicarsi si rivela durissima.

Rapina a Stoccolma

Uscita: 20 giugno 2019

Stoccolma, 1973. Il rapinatore Lars Nystrom assalta la banca centrale della città e prende alcune persone in ostaggio per ottenere il rilascio del suo amico e complice, Gunnar, rinchiuso in prigione. La situazione entra in stallo e le ore si trasformano in giorni, durante i quali i prigionieri sviluppano un complesso rapporto con il loro sequestratore. In particolare, Bianca, moglie e madre di due bambini, crea un vero e proprio legame con Lars. In seguito a questo episodio viene coniata la definizione "Sindrome di Stoccolma".

Arrivederci professore

Uscita: 20 giugno 2019

Richard è un professore universitario di mezza età, al quale viene diagnosticata una grave malattia. Messo all'improvviso di fronte a un futuro incerto, l'uomo decide di abbandonare tutte le convenzioni sociali e di vivere al massimo. In un concentrato di esperienze mai fatte prime e sopra le righe, Richard ritrova qualcosa che credeva perduto: il suo vero sé stesso.

Lucania - Terra sangue e magia

Uscita: 20 giugno 2019

Rocco è un padre severo, profondamente legato alla terra in cui vive. Argenzia è una ragazza muta e misteriosa, che riesce a comunicare con l'anima della madre morta. Vedendo la figlia parlare (all'apparenza) al vento, Rocco decide di portarla da una maga contadina perché la liberi dai suoi demoni. Un giorno, l'uomo respinge una offerta dell'autotrasportatore Carmine per seppellire dei rifiuti tossici nei suoi campi. La decisione di Rocco avrà conseguenze drammatiche e padre e figlia saranno costretti a fuggire a piedi tra le montagne.

Altri film drammatici in uscita a giugno 2019

Fiore gemello

Uscita: 6 giugno 2019

Maryam of Tsyon - Cap I - Escape of Ephesus

Uscita: 13 giugno 2019

Bluee My Mind - Il segreto dei miei anni

Uscita: 13 giugno 2019

Sir - Cenerentola a Mumbai

Uscita: 20 giugno 2019

Carmen y Lola

Uscita: 27 giugno 2019

Eventi

Christo - Walking on Water

Uscita: 16, 17, 18, 19 giugno 2019

10 anni dopo la morte della moglie e compagna d'avventura nell'arte, Jeanne-Claude, Christo decide di realizzare un progetto che avevano ideato insieme anni prima: The Floating Piers, ovvero un ponte galleggiante sul Lago d'Iseo. Tra arte, politica, sfide ingegneristiche e problemi logistici, il pensiero e l'opera di Christo prendono forma insieme alla sua installazione.

Altri eventi in uscita a giugno 2019

The Royal Ballet - Romeo e Giulietta

Uscita: 11 giugno 2019

Fat/Stay Night: Heaven's Feel - 2. Lost Butterfly

Uscita: 18 e 19 giugno 2019

Horror

Polaroid

Uscita: 6 giugno 2019

Sarah e la sua amica Linda stanno rovistando nella soffitta di casa quando trovano una vecchia Polaroid SX-70. Le due scattano una foto, ma non sanno che con quel gesto all'apparenza innocuo hanno dato il via a qualcosa di terribile. Tempo dopo, l'adolescente insicura e solitaria Bird Fitcher trova all'apparenza la stessa macchina fotografica. Anche lei la usa come se fosse un apparecchio qualunque e scatena una catena di orrore e omicidi alla quale sembra impossibile porre fine...

La bambola assassina

Uscita: 13 giugno 2019

Karen è una mamma single. Per aiutare il figlio Andy ad affrontare il trasferimento in una nuova città, decide di regalargli l'iper tecnologica bambola Buddy. Ma il giocattolo nasconde una natura demoniaca e ben presto inizia a lasciare dietro di sé una scia di sangue. Andy lo scopre, ma nessuno gli crede. L'unico modo per fermare il suo "migliore amico" Chucky diventa quello di affrontarlo di persona...

Thriller

Climax

Uscita: 13 giugno 2019

Francia, metà degli anni '90. Un gruppo di 20 ballerini si riunisce per 3 giorni di prove in un vecchio collegio isolato in mezzo ai boschi. Tra fiumi di sangria e LSD a profusione, la sessione si trasforma ben presto in una esperienza sfrenata e ipnotica, al limite della follia. Ma mentre ad alcuni sembra di toccare il paradiso, altri si sentono sprofondare all'inferno. Le conseguenze saranno drammatiche.

Wolf Call - Minaccia in alto mare

Uscita: 13 giugno 2019

L'analista acustico Chanteraide lavora sui sottomarini e per la sua incredibile capacità di sentire e riconoscere ogni suono ha ricevuto l'importante e ambita qualifica di "orecchio d'oro". Ma un giorno commette un errore e mette a rischio la vita di tutto l'equipaggio. Per cercare di rimediare, il giovane compie una serie di azioni che finiranno con il rendere la situazione ancora più drammatica.

Domino

Uscita: 20 giugno 2019

Un poliziotto di Copenhagen vuole vendicare la morte di un amico e si mette sulle tracce del killer insieme all'amante della vittima, anche lei poliziotta. Ma la vicenda prende una piega inaspettata quando i due scoprono che l'assassino è un agente della CIA sotto copertura, impegnato in una delicata missione per smantellare una cellula dell'ISIS che sta pianificando degli attentati in Europa.

The Elevator

Uscita: 20 giugno 2019

Jack Tramell ha 50 anni, è single ed è famoso per lo show che realizza all'interno dell'ascensore del suo palazzo, in cui racconta sé stesso, la sua vita e le sue colpe. Ma una notte, lo spettacolo diventa un incubo. Jack viene bloccato nel claustrofobico spazio da una donna di nome Katherine, che lo accusa di essere responsabile di un crimine efferato. L'uomo è davvero colpevole? Chi dice la verità? La risposta diventa un sadico quiz in tempo reale...

Altri thriller in uscita a giugno 2019