Games With Gold di giugno 2019, ecco i giochi gratuiti per Xbox One e Xbox 360

di Andrea Guerriero - 31/05/2019 14:41 | aggiornato 31/05/2019 14:44

In pieno clima pre-E3, il colosso di Redmond presenta la sua selezione di titoli gratuiti per il mese di giugno, indirizzati sia a Xbox One che a Xbox 360.

Dopo la mossa di Sony, che ha da poco alzato il sipario sui giochi inclusi nella sua prossima Instant Game Collection per PlayStation 4, ora tocca alla rivale Microsoft giocare a carte scoperte.

In pieno clima da E3 2019 - la fiera videoludica più attesa dell'anno aprirà i battenti l'11 giugno -, il colosso di Redmond ha infatti annunciato ufficialmente con il trailer visibile poco più in basso i Games With Gold di giugno 2019. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di titoli che la compagnia regala ai suoi fedelissimi, tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procedere al download senza costi aggiuntivi da Xbox Store è quello di essere abbonanti al servizio Xbox LIVE Gold, che permette, tra le altre cose, di godersi la modalità multiplayer dei nostri videogame preferiti e di accedere a periodici sconti esclusivi.

I giochi gratuiti per Xbox One di giugno 2019

Ad aprire le danze dei Games With Gold di giugno 2019 è naturalmente la console ammiraglia di Microsoft, quella Xbox One quasi pronta a lasciare il passo alla sua erede, annunciata (forse) proprio nel corso della kermesse losangelina.

Il primo titolo su cui gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno mettere le mani è lo sportivo NHL 19 di casa Electronic Arts, che potrà essere scaricato dall'1 al 30 giugno.

Gioca sui campi da ghiaccio all'esterno e fatti strada nel mondo dei professionisti con modalità nuove e grandi ritorni. Gioca assieme o sfida oltre 200 delle più grandi leggende dell'hockey, tra cui Gretzky. La nuova tecnologia di gioco garantisce una simulazione dello skating più fedele e con maggior accelerazione e reattività.

Dal 16 giugno al 15 luglio, toccherà invece all'interessante indie Rivals of Aether del 2017.

Rivals of Aether è un gioco indie di combattimento ambientato in un mondo dove civiltà in guerra invocano il potere del Fuoco, dell'Acqua, dell'Aria e della Terra. Gioca con un massimo di quattro giocatori localmente o due giocatori online.

I giochi gratuiti per Xbox 360 di giugno 2019

Per Xbox 360 troviamo invece il seminale – e realmente imperdibile per ogni animo geek che si rispetti! – Portal: Still Alive, ottimizzato per Xbox One X e scaricabile dall'1 al 15 giugno.

Come cavie in un sinistro laboratorio, i giocatori devono infrangere le leggi della fisica usando la tecnologia di un portale per risolvere enigmi e sopravvivere. Sullo sfondo di una storia dallo humor nero che oscilla fra avventura e rompicapi, Portal: Still Alive introduce anche 14 nuovi enigmi bonus per sfidare persino le cavie da laboratorio più abili. I giocatori possono inoltre scoprire le varie fasi della realizzazione di Portal: Still Alive con il commento degli sviluppatori.

Chiude l'offerta dei Games With Gold di giugno 2019 Earth Defense Force 2017, accessibile dal 16 al 30 giugno.

2013: una trasmissione radio viene intercettata da una fonte extraterrestre sconosciuta. Tentativi di stabilire contatti con la fonte sono stati vani. ANNUNCIO: un esercito internazionale tecnologicamente avanzato, l'EDF, è stato istituito. 2017: una flotta di astronavi aliene, soprannominata la Ravagers, arriva sulla Terra e inizia ad attaccare indiscriminatamente gli umani.

Vi ricordiamo che, grazie all'apprezzato programma di retrocompatibilità, tutti e quattro i titoli potranno essere giocati anche su Xbox One e Xbox One X.