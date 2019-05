Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 31/05/2019 15:31 | aggiornato 31/05/2019 15:35

One Piece continua a essere il manga preferito dai giapponesi: secondo la classifica dei fumetti più venduti nel paese del Sol Levante l'opera di Eiichiro Oda è ancora in testa.

One Piece, lo abbiamo ripetuto molte volte, è sempre inarrestabile come manga più venduto nella storia. Il fumetto creato da Eiichiro Oda ottiene un altro record per quanto riguarda le sue copie vendute.

Se nel 2018 la banda di Rufy si era piazzata al primo posto per l’11esimo anno di fila tra i manga più venduti in Giappone, adesso è arrivato il momento di fare i primi bilanci per il 2019.

Secondo la classifica Oricon di metà anno, i volumi di One Piece, per la precisione i numeri 91 e 92, si sono classificati rispettivamente al primo e secondo posto dei manga più venduti nei primi sei mesi dell’anno. La classifica conta le vendite fatte dal 19 novembre 2018 fino al 19 maggio 2019.

Oricon ha iniziato a stilare questa classifica di volumi manga più venduti dal 2009, e da allora fino ad adesso One Piece si aggiudica il primo posto della classifica di metà anno per l’11esima volta. Inoltre, ottiene anche un altro record, avendo in fatti due volumi al primo e secondo posto per l’ottava volta da quando esiste questa speciale classifica.

Vediamo dunque le prime 10 posizioni, che vedono presenti altri famosi manga come L’Attacco dei Giganti e My Hero Academia.

One Piece 91: 2,280,644 copie vendute One Piece 92: 1,915,195 copie vendute L’Attacco dei Giganti 27: 1,246,386 copie vendute L’Attacco dei Giganti 28: 964,081 copie vendute Kingdom 53: 793,975 copie vendute My Hero Academia 21: 763,647 copie vendute Kingdom 54: 735,732 copie vendute The Promised Neverland 12: 697,567 copie vendute My Hero Academia 22: 692,149 copie vendute Un Marzo da Leoni 14: 670,966 copie vendute

L’anno non si è ancora concluso, ma visti i dati dopo i primi sei mesi sembra abbastanza sicuro che l’opera di Eiichiro Oda riuscirà a essere prima nella classifica dei manga più venduti per il 12esimo anno di fila.

Attualmente One Piece si trova nel bel mezzo della saga di Wano, il paese ispirato al Giappone Feudale, dove la ciurma di Rufy sta affrontando quella del terribile Kaido, uno dei Quattro Imperatori.

Voi state seguendo gli sviluppi della storia di One Piece?

Fonte: Animenewsnetwork