I personaggi di Game of Thrones del sesso opposto, col nuovo filtro Snapchat

Come sarebbe Tyrion in versione femminile? E Dany con la barba? Grazie a Snapchat possiamo farci un'idea precisa.

Everything Game Of Thrones/boredpanda

Brienne in versione uomo non vi ricorda vagamente Heath Ledger?

Sansa in versione maschile non si può vedere...

Game of Thrones ha una moltitudine di personaggi più o meno carismatici. Alcuni sono giovani impettiti, altri fanciulle avvenenti, altri ancora scaltri consiglieri che hanno sempre le giuste parole in bocca. Ma come sarebbero se fossero del sesso opposto?

È possibile farsi un'idea grazie a un nuovo filtro di Snapchat che consente a agli utenti di immortalarsi in una versione convincente del genere opposto. Così, una pagina Facebook dedicata a Game of Thrones si è recentemente sbizzarrita e ha trasformato alcuni dei personaggi dello show nelle loro versioni genderbent. Da Jon Snow a Daenerys, passando per Bran e Joffrey, la galleria in apertura dell'articolo pone i protagonisti della serie HBO sotto una luce completamente diversa.

Sebbene alcuni risultati siano perlopiù esilaranti, alcune immagini testimoniano quanto la tecnologia del riconoscimento facciale stia progredendo. Non si tratta di un esperimento del tutto nuovo: il portale Bored Panda aveva già cambiato sesso ai personaggi di Game of Thrones, ma con l'applicazione gratuita per smartphone FaceApp.

Qual'è la versione più convincente secondo voi?