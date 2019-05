CuriositàTV News I Simpson Friends

31/05/2019

IKEA ha deciso di rendere reali i salotti delle serie TV: l'iniziativa è diretta al mercato arabo e ha come protagonisti I Simpson, Friends e Stranger Things.

IKEA vi propone mobili e accessori per arredare casa ispirandovi ai salotti delle serie TV più famose. L’azienda svedese ha pensato di ricreare alcuni ambienti delle serie televisive, cercando di rimanere il più fedeli possibile all’originale e utilizzando solo pezzi provenienti dal proprio catalogo.

L’iniziativa coinvolge i punti vendita dei paesi arabi (Qatar, Egitto, Oman e gli Emirati Arabi Uniti) ed è stata il frutto di un lavoro durato mesi. I creativi hanno avuto a disposizione una lista con 60 serie e alla fine ne hanno scelte tre: I Simpson, Friends e Stranger Things.

Vinot Jayan, manager IKEA, ha descritto così l’iniziativa:

Il team IKEA ha lavorato a stretto contatto con i creativi per mesi. Hanno esaminato centinaia di articoli per trovare i pezzi perfetti per rendere i salotti davvero iconici. È stato un grande sforzo di collaborazione che ha portato a un risultato sorprendente.

E il risultato, in effetti, è davvero ottimo, anche se le composizioni non sono perfettamente identiche agli originali. Il salotto dei Simpson è quello più fedele, come potete vedere c’è persino il quadretto rigorosamente inclinato appeso sopra il divano marrone. E il quadro con la barca è in vendita a 39 dirham (la valuta degli Emirati Arabi Uniti), circa 9,50 euro.

Si avvicina molto all’originale anche la riproduzione del salotto dell’appartamento newyorchese di Friends, con il divano chiaro e il tavolino basso (foto in testata).

IKEA ha pubblicizzato la composizione di Friends come salotto per gli amici, mentre quello ispirato a Stranger Things è definito Salotto per tutti e la presentazione recita così:

Ogni salotto racconta la storia della famiglia che ci vive. E questo non ha paura di raccontarla ad alta voce. Lascia che i tuoi mobili parlino…

@Ikeauae donne vie aux salons emblématiques de série TV 🛋

Cosa ne pensate dell’iniziativa di IKEA? E soprattutto avreste scelto anche voi I Simpson, Friends e Stranger Things?