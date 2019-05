Il primo trailer de Il Cardellino, film tratto dal romanzo Premio Pulitzer di Donna Tartt

Cinema

Ansel Elgort e Nicole Kidman sono nel cast di uno dei film più attesi dell'autunno.

Tutti che quelli che leggendo Il Cardellino, l'avvincente romanzo scritto da Donna Tartt, avevano pensato che quella incredibile storia sarebbe dovuta diventare un film, avevano ragione. Il romanzo fiume di 900 pagine dell’autrice statunitense, vincitore nel 2014 del Premio Pulitzer, ha oggi finalmente la sua tanto attesa trasposizione cinematografica. Per poter vedere sul grande schermo italiano le avventure del protagonista Theo, bisognerà però aspettare ancora un po', fino al 10 ottobre.

È il regista premio BAFTA John Crowley (Brooklyn) a dirigere un cast multigenerazionale guidato da Ansel Elgort (Baby Driver) nel ruolo di Theo Decker e Nicole Kidman (The Hours) in quello della Signora Barbour.

Il protagonista della storia è Theodore “Theo” Decker un ragazzo di New York che, appena tredicenne, perde la madre in un attentato terroristico mentre sono in visita al Metropolitan Museum of Art per ammirare l’opera preferita della donna, Il cardellino di Carel Fabritus. Rimasto solo (il padre ha abbandonato la famiglia per problemi di alcol) Theo viene accolto in casa dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola, Andy Barbour.

Dopo qualche tempo il padre di Theo (Luke Wilson) decide di portarlo a vivere con lui e la sua nuova compagna (Sarah Paulson) a Las Vegas. Qui stinge amicizia con Boris (Finn Wolfhard) sperimentando alcol e droghe. La storia segue poi Theo ventenne, tormentato e infelice, che cercherà di trovare nell’arte il senso della propria vita.

La vicenda, davvero articolata e piena di suspense, affronta le paure della società Occidentale post 11 settembre, e riflette sul potere che l'arte e la bellezza possono avere sull'esistenza delle persone.

Ci auguriamo che il film riesca ad avere lo stesso, clamoroso successo che ebbe il romanzo quando, scalate le classifiche americane, venne definito il nuovo romanzo dickensiano del ventunesimo secolo.