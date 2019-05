In Giappone arriva il gelato ufficiale dei Pokémon

Curiosità

di Stefania Sperandio - 31/05/2019 16:45 | aggiornato 31/05/2019 16:45

I Pokémon sono delle celebrità vere e proprie in Giappone, dove l'atteso arrivo dei futuri nuovi videogiochi e il recente debutto del film Detective Pikachu hanno fatto schizzare alle stelle l'amore dei fan: perché quindi non lanciare dei gelati a tema?

È un periodo molto felice, quello che i Pokémon stanno vivendo in Giappone. Nel Paese del Sol Levante, infatti, i fan delle celebri creature da collezionare sono in attesa dei nuovi videogiochi, in arrivo su Nintendo Switch e non, ma anche del nuovo film d'animazione Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution. Questo, a poche settimane di distanza dall'esordio di successo di Detective Pikachu.

La febbre da Pokémon è insomma così alta che è stato necessario l'arrivo dei gelati ufficiali per rinfrescarci un po'. A occuparsene è stata la compagnia Gari Gari, celebre (anche) per i suoi gelati sopra le righe: ogni confezione include sei ghiaccioli al limone dedicati a Pikachu, realizzati con limoni italiani e che, assicura il produttore, contengono l'11% di frutta.

Gari Gari, The Pokémon Company Pikachu giganteggia in primo piano nelle scatole di ghiaccioli Pokémon ufficiali

Disponibili in Giappone dallo scorso 27 maggio, questi ghiaccioli sono venduti in scatole da sei pezzi, ciascuna al prezzo di 350 yen – poco meno di 2,90 euro al cambio attuale. Vista la grande eterogeneità dei fan dei Pokémon, il prodotto è disponibile in due differenti confezioni – con illustrazioni diverse per adulti o per bambini.

Considerando i trascorsi di Gari Gari, sembrava lecito attendersi anche dei gusti che osassero di più, per omaggiare i Pokémon: in passato la compagnia ha realizzato gelati e ghiaccioli al gusto di spaghetti e di profiterole. Molto più rassicurante, insomma, immaginare di rinfrescarsi con un semplice gelato al limone dedicato a Pikachu!