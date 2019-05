Oltre lo specchio, gli eventi e le proiezioni imperdibili del Festival dell'immaginazione a Milano

CinemaLibriFumetti

di Elisa Giudici - 31/05/2019 10:05 | aggiornato 31/05/2019 10:10

Nuovo ghiotto appuntamento per gli amanti del cinema e dell'immaginario SFF: dal 5 al 12 giugno 2019 si svolgerà a Milano la prima edizione di Oltre lo specchio. Ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

A giugno 2019 Milano si prepara a diventare per una settimana la capitale italiana dell'immaginario fantastico e fantascientifico: si terrà infatti nei cinema (e non solo) della città la prima edizione di Oltre lo specchio, una rassegna dedicata all'immaginario fantasy e fantascientifico nostrano e internazionale. Il punto di partenza è il cinema con anteprime importanti - su tutte High Life di Claire Denis, con protagonista Robert Pattinson - e un concorso ufficiale, ma l'obiettivo dell'evento è spaziare in ogni campo della cultura SFF, con una serie di eventi dedicati a contaminazioni letterarie, videoludiche, fumettistiche e persino scientifiche e artistiche.

HD Oltre lo specchio Il film evento di Oltre lo specchio è High Life, il thriller sci-fi diretto da Claire Denis

Per quanto riguarda il cinema, il calendario e ricchissimo e molto rappresentativo della scena internazionale, presentando opere dalle variegate influenze narrative e provenienze geografiche. Sono 25 le nazioni rappresentate, sparse su 4 continenti. I film che vedremo durante Oltre lo specchio sono suddivisi in 4 sezioni principali. In quella competitiva il pubblico potrà gustare una 17 opere in anteprima italiana, ma non manca una sezione retrospettiva, una dedicata a film narrativi e documentari dal taglio sperimentale e infine Illuminazioni, che raccoglie corti ambiziosi e le anteprime più spettacoli. In cartellone è prevista anche una sezione dedicata ai più piccoli, con film ed eventi dedicati.

Tra gli eventi più attesi non si può che segnalare la proiezione di High Life, il chiacchieratissimo lungometraggio sci-fi di Claire Denis con protagonista Robert Pattinson, ma occhio anche al film di chiusura, il lungometraggio fantascientifico Kin con Zoë Kravitz e James Franco. Si tratta di un'anteprima italiana, dato che il film arriverà nelle sale solo ad agosto 2019, distribuito da Leone.

HD Leone Il film di chiusura sarà Kin, film fantascientifico con James Franco e Zoë Kravitz tra i protagonisti

Un altro nome di sicuro richiamo è quello di Steven Soderbergh, che qui figura nelle vesti di produttore di Perfect di Eddie Alcazar, una delle opere prime in concorso.

Oltre lo specchio: come, dove e quando

Tra maratone notturne dedicate ai classici della fantascienza e anteprime italiane il calendario di Oltre lo specchio è davvero molto ricco e conviene spulciarlo con un certo anticipo: trovate sul sito ufficiale del festival l'elenco di tutti i film in proiezione e il calendario della manifestazione e degli eventi collegati.

Le proiezioni dei film nella selezione ufficiale e nelle tre collaterali si terranno al Cinema Arcobaleno e al Cinema Palestrina, mentre gli eventi collegati saranno distribuiti tra il MIC - Museo interattivo del cinema e il Film Tv Lab. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, mentre si accederà alle proiezioni acquistando il biglietto per la singola o l'abbonamento, che permette l'accesso a tutte le proiezioni del programma, fino ad esaurimento posti. Il costo del biglietto singolo è di 6 euro, l'abbonamento invece costa 30 euro. Sono però previste riduzioni per gli spettatori over 65 e gli studenti universitari muniti di libretto.

HD Oltre lo specchio La locandina della prima edizione di Oltre lo specchio

Oltre lo specchio - il festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza si svolgerà per la sua prima edizione a Milano da mercoledì 5 giugno a mercoledì 12 giugno 2019.