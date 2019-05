CinemaAnimazione

di Ilaria Scognamiglio - 31/05/2019 12:45 | aggiornato 31/05/2019 12:50

Pixar torna sul grande schermo con un nuovo film originale, con Chris Pratt e Tom Holland che presteranno le voci a due fratelli elfi.

2 condivisioni

Dopo l’uscita di Toy Story 4, il prossimo 26 giugno, Disney Pixar tornerà con una nuova storia originale, diretto da Dan Scanlon.

Si tratta di Onward, pellicola ambientata in un mondo suburbano fantastico dove vivono elfi, troll e folletti, in particolare i fratelli Barley e Ian Lightfoot. Potete ammirare il trailer italiano in apertura di questo articolo.

Scanlon, già regista e sceneggiatore di Monster's University, ha raccontato:

Nel film, raccontiamo la storia di due fratelli elfi in età adolescente, il cui padre è morto quando erano ancora troppo piccoli per potersi ricordare di lui. Siccome la magia ancora presente nel mondo scarseggia, i due intraprendono una ricerca che darà loro la possibilità di trascorrere un ultimo, magico giorno con il loro padre.

Come si può vedere dalle prime immagini lanciate in esclusiva da People, Barley e Ian sono i protagonisti principali, interpretati dalle voci originali di Tom Holland e Chris Pratt, da poco visti al cinema in Avengers: Endgame. Insieme a loro, Julia Louis-Dreyfus presterà la sua voce alla mamma dei giovani elfi e Octavia Spencer farà parte del cast, in un ruolo ancora non rivelato.

I due fratelli di Onward, come anticipato da Scanlon, partono quindi per una magica avventura solo per poter passare un giorno con il padre, venuto a mancare quando erano troppo piccoli per ricordarlo.

Il regista ha detto la sua anche sulla scelta dei doppiatori. Tom Holland è stato scelto per dare la voce a Ian, il più giovane dei fratelli:

Tom Holland è perfetto per il personaggio di Ian, il fratello giovane" ha detto Scanlon, che nel 2013 ha scritto e diretto Monster's University. "Stavamo cercando qualcuno che potesse trasmettere una certa timidezza e che fosse anche bravo per i momenti imbarazzanti. E Tom è fantastico in questo. Ha ancora quella dolcezza genuina che ti fa tifare per lui".

Per Chris Pratt, invece, è stato scelto il maggiore, Barley:

Per lui cercavamo qualcuno che fosse l'esatto opposto. Qualcuno che potesse essere selvaggio e caotico, fuori controllo, ma in un modo affascinante e contagioso.

Dan Scanlon ha poi assicurato che Onward sarà un film divertente ma con picchi intensi, come molti film Pixar:

Spero che farà ridere e piangere le persone che lo guarderanno. La mia speranza è di toccare questioni a cui tutti pensano regolarmente. E penso che questo sia ciò che, il più delle volte, ci fa connettere emotivamente con un film.

Onward arriverà nelle sale a marzo 2020.

Fonte: People