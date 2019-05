PlayStation Plus di giugno 2019, annunciati i giochi gratuiti per PS4

Videogames

"Mamma" Sony anticipa la rivale Microsoft e svela la sua prossima Instant Game Collection. Scopriamo insieme i due videogame in regalo a giugno per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

In queste giornate pre-E3 2019, Sony pare letteralmente scatenata.

Nonostante abbia confermato che non parteciperà alla prossima edizione della kermesse videoludica più importante al mondo, il colosso giapponese ha comunque messo sul piatto un trailer che farà parlare di sé ancora a lungo. Quello di Death Stranding, nuova opera poligonale di Hideo Kojima, con tanto di data di uscita ufficiale - scopritela subito nel nostro articolo dedicato.

Non solo, la "grande S" ha deciso di dare uno scossone alla community di gamer rivelando allo stesso tempo anche la sua nuova Instant Game Collection:

Si tratta, come molti di voi già sapranno, di due videogame da scaricare gratuitamente su PlayStation 4. A patto di essere abbonati al servizio PlayStation Plus, infrastruttura made in Japan necessaria per godersi le funzionalità online dei nostri titoli preferiti e per approfittare di diversi sconti esclusivi.

Come il trailer poco in alto dimostra, i PlayStation Plus di giugno 2019 potrebbero fare felici un gran numero di appassionati, presentando due veri e propri capolavori nei rispettivi generi di appartenenza. Capolavori che andiamo ora ad analizzare assieme in un'esplosione di pixel e poligoni dal retrogusto (quasi) estivo.

PS Plus: i giochi PS4 gratis del prossimo mese

Il primo videogame selezionato da Sony per l'offerta dei PlayStatation Plus di giugno 2019 è nientemeno che Sonic Mania. Il gioco è un omaggio alle prime avventure del porcospino blu, universalmente riconosciuto come uno dei migliori episodi della serie targata SEGA.

In attesa di vederlo correre sul grande schermo, potremo quindi goderci un platform dall'altissima velocità e dai colori sgargianti, in tutta la bellezza delle due dimensioni:

Il riccio blu è tornato di moda nel 2017 con questo titolo che reinterpreta in modo straordinario le origini a scorrimento laterale in 2D dell'icona SEGA e realizzato appositamente per fare felici gli appassionati di Sonic. La storia è nota: Sonic, Tails e Knuckles affrontano il loro nemico storico, Dr Eggman, in un mix di zone inedite e rivisitazioni dei luoghi classici. Preparati a vivere emozioni platform sfrecciando da sinistra a destra e a trovare una miriade di oggetti da collezionare, aree nascoste e modalità multigiocatore competitive e cooperative per due giocatori.

Il secondo ed ultimo gioco scelto è poi Borderlands: The Handsome Collection. Il pacchetto di casa Gearbox Software include Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel (con tutti i relativi DLC), l'accoppiata perfetta prepararsi in vista dell'uscita di Borderlands 3, fissata per settembre.

The Handsome Collection include Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, tutti i DLC di entrambi i titoli e presenta una modalità multigiocatore in locale. Inoltre, se avete giocato a uno qualsiasi dei titoli su PS3, i dati di gioco salvati verranno trasferiti sulla nuova console per consentirvi di riprendere da dove avevate interrotto. Prova l'acclamata serie di sparatutto di ruolo con i suoi goziliardi di armi, la particolare modalità cooperativa e tutti i contenuti aggiuntivi bonus, con prestazioni mai viste prima sulle piattaforme di nuova generazione.

I due nuovi titoli si uniranno alla Instant Game Collection martedì 4 giugno, lo stesso giorno in cui verranno rimossi i giochi gratuiti di maggio 2019, ovvero What Remains of Edith Finch e Overcooked!. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiungere questi ultimi due titoli alla raccolta prima che diventi troppo tardi.

Cosa ne pensate della line-up dei PlayStation Plus di giugno 2019? Sony è riuscita a soddisfare le vostre aspettative?