Rai Cinema: uscite Home Video Digital Edition del mese di giugno 2019

31/05/2019

Rai Cinema propone diversi film in Digital Edition e in Home Video con disponibilità a partire dal mese di giugno: il calendario include Remi e Diabolik sono io.

Un mese di giugno con tante uscite Home Video per Rai Cinema. Nelle piattaforme iTunes, Chili, RakutenTV, TimVision e GooglePlay saranno disponibili diversi film. Si inizia il 6 giugno con Remi e Modalità aereo e si prosegue il 27 giugno con il docu-film Diabolik sono io e il film Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, con Alessandro Gazale e Francesca Niedda.

Il 6 giugno potrete far vedere a ragazzi e bambini un grande classico come Remi, tratto dal romanzo di Hector Malot. Il film ripercorre la vita e le avventure del giovane Remi e dei suoi compagni di viaggio: il musicista girovago Vitalis, il cane Capi e la scimmietta Joli-Couer. Remi sarà in vendita anche in DVD e in Blu-ray.

Sempre il 6 giugno potrete divertirvi con la commedia Modalità aereo di Fausto Brizzi, disponibile in Digital Edition e in DVD e Blu-ray. Il film ruota intorno al personaggio di Diego (Paolo Ruffini), un ricco e famoso imprenditore la cui intera vita è custodita nel suo prezioso cellulare. Un giorno l’imprenditore dimentica il suo telefono nella toilette di un aeroporto, dove lavora l’addetto alle pulizie Ivano (Lillo). L’uomo decide di non restituire il cellulare per sfruttare così la possibilità di cambiare la sua vita in un giorno. Completano il cast Caterina Guzzanti, Dino Abbrescia e Violante Placido.

Il 27 giugno 2019 è la volta di un’altra commedia. Sarà disponibile in formato digitale e in DVD e Blu-ray il secondo capitolo di Non sposate le mie figlie. Dopo il grande successo del primo film, sono tornati sul grande schermo i coniugi Verneuil e le loro figlie.

Nel secondo capitolo, Claude e Marie hanno ormai accettato i matrimoni delle quattro figlie. Per loro, però, le sorprese non sono finite perché le quattro coppie hanno deciso di lasciare la Francia in cerca di fortuna all’estero. La nuova missione di Claude e Marie sarà dimostrare loro che il miglior posto in cui crescere i nuovi nascituri è propio la Francia.

Se siete degli appassionati di Diabolik, non perdetevi il 27 giugno l’uscita in Digital Edition e in DVD e Blu-ray del docu-film Diabolik sono io di Giancarlo Soldi. Il film vi guiderà alla scoperta della storia delle due sorelle Giussani, che negli anni Sessanta ebbero l’intuizione di dar vita al Re del Terrore.

Non solo, Giancarlo Soldi vi mostrerà diversi materiali di archivio e cercherà di dare una possibile spiegazione alla misteriosa scomparsa di Angelo Zarcone (Luciano Scarpa), il disegnatore del Numero Uno di Diabolik. Angelo è scomparso senza lasciare tracce dopo aver finito le tavole del primo albo e Diabolik sono io cerca di ricostruirne l'ipotetica vita dopo la sparizione.

Il 27 giugno esce anche Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti. Il film con Pif sarà disponibile in Digital Edition e in DVD e Blu-ray. La pellicola è ispirata ai due libri di Francesco Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010) e Momenti di trascurabile infelicità (2015).

Il protagonista del film Paolo (Pif) ha a disposizione 1 ora e 32 minuti per fare i conti con la sua vita e rispondere a domande come “Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? “ o “La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo?”.

Buona visione con Rai Cinema!