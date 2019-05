Robert Pattinson è il nuovo Batman: arriva l'ufficialità di Warner Bros.

Cinema

di Emanuele Zambon - 31/05/2019 19:32 | aggiornato 31/05/2019 19:37

L'ex vampiro prende il posto di Ben Affleck nella nuova trilogia sull'Uomo Pipistrello che sarà diretta da Matt Reeves.

Ora è ufficiale: Robert Pattinson sarà il protagonista di The Batman. L'ufficialità è arrivata da Warner Bros., che nelle ultime ore ha sciolto le riserve sull'ex vampiro, preferendolo nel ballottaggio finale a Nicholas Hoult.

Pattinson era comunque il favorito del regista Matt Reeves, chiamato a dirigere una nuova trilogia sull'Uomo Pipistrello. Come rivelato da Deadline, le parti dovranno incontrarsi per firmare un accordo che includa le opzioni per almeno altri due film. Si parla di una pura formalità, con l'attore di Twilight che prenderà il posto di Ben Affleck in una nuova serie di film dedicata al paladino di Gotham.

La trilogia di Reeves racconterà di un giovane Bruce Wayne nelle fasi iniziali come Batman. Per questo Warner necessitava di un interprete 30enne, dovendo confrontarsi con un'origin story suddivisa in tre pellicole.