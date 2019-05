Robert Pattinson non è ancora Batman, Nicholas Hoult è ancora in gara

Cinema

31/05/2019

Robert Pattinson e Nicholas Hoult si starebbero sottoponendo agli screen test per il ruolo di protagonista in The Batman, il film di Matt Reeves le cui riprese inizieranno presumibilmente nei primi mesi del 2020.

Lo scorso 17 maggio era emersa la notizia che il prossimo Batman sarebbe potuto essere l'ex vampiro della saga di Twilight, Robert Pattinson, ormai vicinissimo a chiudere l’accordo con Warner Bros. per interpretare l’eroe mascherato nel film diretto da Matt Reeves.

Nonostante la major non avesse commentato ufficialmente la notizia, Variety ha lasciato intendere che le trattative erano alle battute finali, visto e considerato che le riprese del cinecomic di Reeves dovrebbero iniziare tra la fine del 2019 e l'inizio del prossimo anno.

Ad ogni modo, Pattinson non è di certo l'unica scelta per Warner Bros.: tra i nomi papabili spicca anche quello di Nicholas Hoult, l'attore britannico ventinovenne che potrebbe "soffiare" a Robert il cappuccio e il mantello.

Umberto Gonzales, reporter di The Wrap, ha infatti reso noto in esclusiva (via WGTC) che Pattinson e Hoult sarebbero al momento impegnati in alcuni screen test, con molta probabilità proprio in abiti di scena (e quindi con indosso il costume di Batman).

Ma non solo: Gonzalez ha anche rivelato che le riprese del film cominceranno nel primo trimestre del 2020, e non alla fine del 2019 come riportato in precedenza.

BATMAN UPDATE: Robert Pattinson & Nicholas Hoult are screen testing for the role. I suspect they're screen testing in the Batsuit because Wardrobe Department will need full wardrobe test. Additionally, the film will now start production in Q1 2020.🦇 pic.twitter.com/eekafrqomL — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) May 30, 2019

Robert Pattinson e Nicholas Hoult sono impegnati negli screen test per il ruolo. Sospetto che stiano testando a schermo la Batsuit, visto che il dipartimento dei costumi avrà bisogno di un test completo del guardaroba. Inoltre, il film inizierà la produzione nel primo trimestre del 2020.

Robert Pattinson, lo ricordiamo, è già sotto contratto con Warner Bros. per Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. In ogni caso, qualsiasi sia la scelta definitiva da parte della major, si tratterà del secondo attore più giovane ad interpretare Bruce Wayne sul grande schermo (dopo Christian Bale, che in Batman Begins nel 2005 aveva solo 31 anni).

Non ci resta quindi che rimanere in attesa e vedere quale tra le due star risponderà al Batsegnale, per il ritorno sul grande schermo dell'eroe DC più amato di sempre.

The Batman è previsto in uscita nei cinema americani il 25 giugno 2021.