Sony lancia anche quest'anno Days of Play, 11 giorni di offerte per tutti gli utenti PlayStation.

Sony Interactive Entertainment anche quest’anno ripropone i suoi Days of Play: undici giornate, dal 7 al 17 giugno, in cui saranno presenti tante diverse offerte dedicate agli utenti PlayStation.

Le offerte saranno dedicate sia al lato hardware che al lato software. La protagonista dell’edizione 2019 è sicuramente la PlayStation 4 in edizione limitata per i Days of Play, una console dalla scocca unica, con colorazione Steel Black, le icone PlayStation in rilievo e di colore argentato sulla superfice superiore e un controller wireless DualShock 4 abbinato. Inoltre, questa console sarà dotata di un hard disk da 1 TB.

Oltre alla speciale console, saranno presenti numerose offerte per quanto riguarda anche periferiche, abbonamenti ai vari servizi come il PS Plus e PS Now, e sconti sui giochi in esclusiva PS4.

Ecco un elenco degli sconti sui prodotti PS4 del Days of Play, come riportato sul sito ufficiale.

Sconti su PlayStation 4 Jet Black dal design più sottile.

Confezioni PlayStation VR : PS VR Starter Pack a €199,99 PS VR Mega Pack a €229,99

: Controller wireless Dualshock 4 e Dualshock 4 in edizione limitata a €39,99

e Dualshock 4 in edizione limitata a €39,99 Cuffie Gold a €59,99 e cuffie Platinum a €149,99

a €59,99 e cuffie Platinum a €149,99 Una vasta selezione di giochi tra cui: Days Gone a €49,99 God of War a €29,99 Marvel’s Spider-Man a €29,99 Call of Duty: Black Ops IIII a €29,99

Giochi PlayStation Hits: titoli selezionati a €14,99.

Inoltre, dal 7 giugno saranno disponibili ulteriori cali di prezzo sul PlayStation Store, tra cui anche offerte sugli abbonamenti di PlayStation Plus e il nuovo PS Now.

Cosa ne pensate dei Days of Play, c’è qualche sconto che vi interessa?