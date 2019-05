Star Wars: Galaxy's Edge, l'apertura dell'attrazione a tema (e la dedica di Harrison Ford a Peter Mayhew)

CuriositàCinema

di Marcello Paolillo - 31/05/2019 14:11 | aggiornato 31/05/2019 14:15

In occasione dell'apertura dell'attrazione Star Wars: Galaxy's Edge a Disneyland, Harrison Ford ha omaggiato Peter Mayhew, l'attore scomparso lo scorso 30 aprile e noto ai fan per aver vestito i panni di Chewbacca.

5 condivisioni

Lo Star Wars: Galaxy's Edge è stato sicuramente uno dei progetti più seguiti dai fan della saga di Guerre Stellari, fin dalle prime indiscrezioni relative alla messa in atto della prima, vera attrazione a tema Star Wars posta all'interno dei parchi Disneyland.

Ora, il grande momento è finalmente arrivato: l'apertura della prima attrazione sita nel parco di Anaheim, in California, è attesa per la giornata di oggi, 31 maggio (a fine agosto una seconda versione di Galaxy's Edge aprirà anche in Florida).

Mercoledì 29 maggio Disney ha inaugurato il tutto con uno spettacolo pirotecnico a cui hanno partecipato alcuni dei volti più noti dell'universo di Star Wars, dal "papà" della saga George Lucas, passando per gli attori Harrison Ford, Mark Hamill e Billy Dee Williams (rispettivamente, interpreti di Han Solo, Luke Skywalker e Lando Calrissian).

Proprio Ford, che ha vestito i panni del personaggio di Han Solo nella prima trilogia e ne Il Risveglio della Forza, ha deciso di omaggiare Peter Mayhew, l'attore settantaquattrenne scomparso lo scorso 30 aprile e noto ai fan per aver vestito i panni di Chewbacca (il Wookiee co-pilota del Millennium Falcon nonché spalla storica di Solo).

Adam Lance Garcia, producer di Yahoo Entertainment, ha deciso di immortalare il momento esatto della dedica di Ford al suo amico e collega venuto a mancare all'affetto dei suoi cari.

Peter, questo momento è per te.

Ma non è tutto: un fortunato gruppo di fan "speciali" di Star Wars è stato selezionato non solo per visitare l'attrazione coi loro occhi, ma anche per essere tra i primi ospiti a mettere piede all'interno del parco prima dell'apertura ufficiale, momento che è stato catturato nel video che trovate poco più in basso (via ComicBook).

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Galaxy's Edge immerge i visitatori in un'avventura unica nel suo genere sul pianeta Batuu, catapultandolo nella lotta tra la Resistenza e il Primo Ordine. L'attrazione si estende per ben cinque ettari e mezzo, incentrandosi su un villaggio chiamato Black Spire Outpost, meta frequentata da criminali, contrabbandieri e feccia della peggior specie.

Ma non solo: per ogni attrazione ci saranno due diversi tipi di attrazioni. La prima, Smugglers Run, permetterà ai fan di pilotare il Millennium Falcon, mentre la seconda - chiamato Rise of the Resistance e in arrivo prossimamente - consentirà ai visitatori di lanciarsi nel vivo di una battaglia tra il Primo Ordine e la Resistenza.

Chi vuole rivivere la cerimonia di lancio della novità targata Star Wars può riviverla attraverso il video ufficiale qui sotto:

Non dimentichiamoci anche che la saga di Guerre Stellari tornerà presto sul grande schermo con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della nuova trilogia previsto nelle sale italiane a dicembre.