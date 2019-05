Stranger Things x H&M: la linea d'abbigliamento è disponibile anche in Italia

CuriositàTV News

31/05/2019

Il colosso dell'abbigliamento H&M ha realizzato una capsule collection ispirata a Stranger Things e allo stile anni '80 che caratterizza la serie TV. Ecco tutti i dettagli e come acquistare i capi che ne fanno parte.

È ormai partito il conto alla rovescia che separa i telespettatori dalla terza stagione di Stranger Things, serie TV di gran successo che ha debuttato su Netflix nell'estate del 2016.

Ebbene, oltre a potervi gustare nel corso di questa estate i nuovi episodi di Stranger Things sappiate che, grazie al colosso dell'abbigliamento H&M, è possibile acquistare i capi di una capsule collection dedicata proprio all'amatissima serie TV ambientata negli anni '80.

Come si legge sul sito ufficiale dell'azienda di abbigliamento svedese:

H & M è entusiasta di annunciare una collaborazione con Netflix e la sua fortunata serie televisiva Stranger Things, che arriverà con la sua attesissima terza stagione questa estate. La capsule collection è incentrata sulla Hawkins Community Pool e presenta una vasta gamma di capi d'abbigliamento, costumi da bagno e accessori ispirati a Stranger Things per uomini e donne. È disponibile nei negozi di tutto il mondo, così come su hm.com, dal 23 maggio.

Testimonial d'eccezione di questa incredibile linea di abbigliamento che strizza l'occhio allo stile e al mood degli anni '80 è Dacre Montgomery, il giovane attore che in Stranger Things intepreta Billy Hargrove.

HD H&M Dacre Montgomery in una delle foto della campagna pubblicitaria della capsule collection di H&M dedicata a Stranger Things

La nuova collezione ispirata a Stranger Things rappresenta sia un omaggio all'iconico stile anni'80 dello show sia alle pigre giornate estive da trascorrere a bordo piscina. Disegnate dal team interno di H&M in collaborazione con Netflix, i modelli sono retrò e moderni al tempo stesso, ispirandosi alla tavolozza di colori che domina in Stranger Things: nero, rosso e bianco accanto al rosa fucsia e verde acqua, presente nella capsule collection per alcuni capi femminili.

Alcuni dei pezzi della collezione saranno visibili nella serie TV, con il logo di Stranger Things chiaramente evidenziato su vari indumenti e accessori.

Come anticipato, per poter acquistare tutti i capi ispirati alla serie TV capace di catapultarci nel fantastico mondo del Sottosopra potete recarvi nei punti vendita di H&M o dedicarvi allo shopping online sul sito ufficiale dell'azienda. La capsule collection è disponibile anche in Italia.

Per quanto riguarda Stranger Things, pazientate ancora un po': i nostri giovani amici di Hawkins torneranno il 4 luglio 2019 con nuove, incredibili, avventure.

