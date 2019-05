Tenki no Ko: nuovo trailer e aggiornamenti sul film di Makoto Shinkai

Animazione

di Giuseppe Benincasa - 31/05/2019 10:22 | aggiornato 31/05/2019 10:26

Tenki no Ko, tra pioggia e raggi di sole, si mostra nel nuovo trailer.

Dopo aver pubblicato un primo teaser trailer, il sito ufficiale del nuovo film anime di Makoto Shinkai Tenki no Ko: Weathering With You (Weather Child: Weathering With You, in lingua inglese) ha pubblicato un nuovo trailer (che potete vedere in testata a questo articolo), il nuovo poster e ha annunciato altri membri del cast.

Il trailer non si discosta molto dal precedente, mostra nuove sequenze animate che ritraggono i due protagonisti insieme, in quella che si prospetta un'avventura estremamente poetica e romantica. La storia ruota attorno alla relazione tra Hodaka, un giovane studente di liceo che si trasferisce da una piccola cittadina alla grande Tokyo, e Hina, una ragazza misteriosa che ha il potere di controllare le condizioni atmosferiche.

Dopo il primo poster che rivelava la data di uscita del film in Giappone (19 luglio 2019), la casa di distribuzione TOHO ha pubblicato il secondo poster dal titolo Sunny Poster. Questo mostra i due protagonisti nel momento in cui vengono illuminati dai raggi del sole, mentre sta smettendo di piovere.

TOHO Hodaka e Hina protagonisti del nuovo poster di Tenki no Ko

Inoltre, il video presenta in anteprima la canzone che fa da sigla al film, dal titolo Grand Escape (Movie edit) feat. Toko Miura dei Radwimps. Il gruppo giapponese ha realizzato per il film anche la canzone Ai ni Dekiru Koto wa Mada Aru Kai, che è possibile ascoltare nel primo teaser trailer, e altre 3 canzoni con testo e ben 27 tracce sonore, in modo tale da comporre l'intera colonna sonora (sia in giapponese che in inglese). Questa, per il gruppo, è una nuova collaborazione con il regista Makoto Shinkai, dopo aver realizzato le bellissime musiche del film rivelazione Your Name.

Nel cast di lingua giapponese: Kotaro Daigo doppia Hokoda Morishima, Nana Mori dà la voce a Hina Amano, Shun Oguri è Keisuke Suga, Tsubasa Honda doppia Natsumi, Chieko Baisho presta la voce a Tomi, Sakura Kiryū è Nagisa Amano, Sei Hiraizumi doppia Yasui, Yuuki Kaji dà la voce a Takai.

Fonte: Anime News Network