Tokyo Ghoul S, il trailer del secondo live-action

A interpretare Shu Tsukiyama sarà l'attore Shota Matsuda. Non è l'unica new entry nel cast. Nel secondo trailer pubblicato da Shochiku, in cui vengono mostrati i primi due minuti del film, viene introdotto un nuovo volto, il personaggio di Margaret .

Tokyo Ghoul – Il film, distribuito in Italia da Nexo Digital, è stato solo il primo capitolo della saga cinematografica basata sul manga del maestro Ishida. Un secondo capitolo, intitolato Tokyo Ghoul S , arriverà in Giappone il 19 luglio 2019.

L'ultimo volume di Tokyo Ghoul in Italia è stato pubblicato da J-Pop nel mese di aprile 2019. In Giappone, invece, l'ultimo capitolo del manga di Sui Ishida è stato realizzato a luglio 2018.

